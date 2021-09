Eiking taus om fremtiden: – Det kommer nyheter etter Vueltaen

Se den 18. Vuelta-etappen på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play fra kl. 14.50.



Med et håndkle rundt halsen og sølevann i ansiktet sto Odd Christian Eiking ved målstreken i Lagos di Covadonga, omtrent 1200 meter over havet. Han var våt, forslått og skuffet etter onsdagens knallharde etappe av Vuelta a España, der han falt både på den glatte asfalten og sammenlagtlisten.

Den røde ledertrøyen hadde han dekt til. Den var ikke lenger hans.

Men det ukelange lånet av den berømte sykkeltrøyen, har ført med seg noen goder som er langt viktigere for askøyværingen enn ellevteplassen han nå har i Vueltaen.

Kontrakten hans med laget, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, går nemlig ut etter sesongen. Og i de mørkeste stundene i løpet av våren, har Eiking vært usikker på om den skulle bli fornyet. Eller om et lag på øverste nivå ønsket hans tjenester i det hele tatt.

Usikker er han ikke lenger. «Syv dager som leder av en Grand Tour» er et punkt på CV-en potensielle arbeidsgivere ikke kan overse.

– Interessen har vokst veldig etter at jeg tok over den røde trøyen, naturlig nok. Så det kommer nok noen nyheter rett etter Vueltaen, sier Eiking.

Hemmelighetsfull

Men 26-åringen ønsker ikke å røpe innholdet i nyhetene. Om han har signert for et nytt lag, eller har forlenget kontrakten med sitt nåværende, ønsker han ikke å kommentere.

TUNG DAG: Mye gikk galt for Odd Christian Eiking i regnværet på den 17. etappen av Vuelta a España. Foto: Lalo R. Villar

– Har du allerede signert en avtale med et lag?

– Nja, vi får se, sier Eiking.

– Så du er trygg på at du har sikret deg for neste sesong?

– Ja, hvis jeg ikke hadde vært trygg nå, så hadde jeg gjort noe feil.

Skepsis i eget lag

For bare et par måneder siden var Eiking alt annet enn trygg. Etter å ha åpnet sesongen i godt slag, spolerte sykdom store deler av vårsesongen.

Etter Baskerland rundt i starten av april, fullførte han ikke et eneste ritt. Og da våren gikk mot sommer, ble han også smittet av korona. I 19 dager var han innelåst på et karantenehotell på Mallorca.

– Det var selvfølgelig mørkt da jeg var på det koronahotellet, forklarer Eiking, som på det tidspunktet var en glemt mann i det internasjonale sykkelsirkuset.

TV 2 er kjent med at ledelsen i Intermarché så sent som i sommer var usikre på om de ønsket Eiking, som ikke hadde prestert som forventet, på laget neste år.

– Jeg fikk aldri noen sterke signaler om det ene eller andre, men jeg vet at både jeg og laget ønsket at jeg skulle prestert bedre på våren, sier han.

Askøyværingen skal heller ikke ha vært aktuell for det norske profflaget Uno-X, som hører til på nivået under.

– Fryktet du på et tidpunkt at ingen profflag ville gi deg kontrakt neste år?

– Jeg har alltid hatt troen, men jeg ble selvfølgelig litt usikker da jeg fikk korona og ble fortalt at alt kom til å gå til helvete. At jeg kom til å få helseproblemer som følge av sykdommen, at jeg like gjerne kunne gitt meg, sier Eiking.

Formtopp etter korona

I stedet for helseproblemer fikk han toppform. Diamanter i beina, som danskene kaller det. Etter å ha vært utslått av korona, har den offensive vestlendingen vartet opp med noen av karrierens aller største prestasjoner.

Først ble han nummer syv i det anerkjente endagsrittet donostian San Sebastian Klasikoa, deretter var han bare to sekunder unna å vinne Arctic Race of Norway sammenlagt.

SKUFFET: Så skuffet var Odd Christian Eiking da han fikk vite at seieren i Arctic Race of Norway glapp med to sekunder. Foto: TV 2

Så kom de allerede omtalte syv dagene i Vuelta a Espana.

– Korona må ha vært en skikkelig formbooster. Enten det, eller så har jeg trent godt, sier Eiking og flirer.

– Det er så klisjé å si at jeg har trent best og mest, det er sånt nordmenn liker å høre. Jeg trente godt i juni, jekket det litt ned i juli og fikk en voldsom formtopp i august, fortsetter han.

Og nå er tannlegesønnen plutselig er blitt en attraktiv mann blant profflagene.

– Jeg har en fremtid innenfor sykkelsporten, men jeg har ikke lyst til å si mer om det før etter Vueltaen. Nå konsentrerer jeg meg om det som skjer her, så får vi ta det andre etterpå, sier han.

TV 2 har også vært i kontakt med Eikings agent, finske Joona Laukka, men heller ikke han ønsker å si noe om hva fremtiden bringer for 26-åringen.