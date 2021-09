Solbakken med frontalangrep på regjeringen og pressen

Norge-Nederland 1-1 (1-1)

Erling Braut Haaland var millimeter fra å sende Norge på ny i ledelsen da han kom alene med keeper Justin Bijlow. Kun stolpen hindret jærbuen i å kunne slippe jubelen løs for andre gang i kampen.

Etter kampen var Solbakken forbanna. Ikke for prestasjonen. Han var storfornøyd med hvordan spillerne leverte, men regjeringen og pressen fikk klar beskjed fra landslagssjefen.

Kun 7000 tilskuere fikk lov til å gjeste Ullevaal onsdag kveld. Det var altfor få ifølge Solbakken. Han nevnte først irritasjonen under TV 2-intervjuet etter kampen. På pressekonferansen etterpå åpnet han mer opp.

– Det er deres (journalistene) oppgave å skrive om det. Det er altfor lite fokus på det. Om det ikke er flere journalister som mener at vi ikke skal ha fullt hus her i dag, eller setter søkelys på den konkurranseforvridingen som den norske regjeringen har presentert for oss i denne kvaliken. Så må jeg sitte her og syte av det, men jeg synes det er svakt av mange av dere (journalistene).

Solbakken understreket at de 7000 tilskuerne på Ullevaal leverte fantastisk, men han skulle gjerne opplevd 20.000 tilskuere til, som kunne jaget dem fremover på banen i jakten på seiersmålet.

– I dag spiller vi for 7000 tilskuere som leverer fantastisk, men det kunne vært surrealistisk her i dag. Vi kommer til å spille i en katedral i Amsterdam foran 60.000 og et fullsatt stadion i Istanbul. Vi kan ikke bruke tid på det, men det skal sies. Vi får ikke gjort noe mer med det enn enn å stemme under stortingsvalget.

Sendere under pressekonferansen fikk Solbakken spørsmål fra Dagsavisen om han ønsket et regjeringsskifte under valgdagen mandag 13. september.

– Jeg tolker det slik at du håper på et regjeringsskifte før neste hjemmekamp mot Montenegro?

– Det er helt korrekt.