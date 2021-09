– Må lyve om selvmordstanker for hjelp

Musiker og produsent Carl-Viktor Guttormsen (26) ga opp å stå i kø under pandemien for å få hjelp av psykolog for panikkangst. – Det bør ikke være nødvendig å lyve på seg selvmordstanker for å få hjelp, sier han.

Carl-Viktor viser fram «kontoret» sitt på Grünerløkka i Oslo.

– Kanskje ikke som andre kontorer. Her lager jeg musikk.

Han leter fram låta «Alene sammen» i studioet sitt. Den laget han sammen med artisten Emelie Hollow, som Årets viktigste låt for VG-lista 2021. Teksten bygger på hva unge har skrevet om følelser og opplevelser i koronatiden. Flere tusen triste bidrag.

ALT FORSVANT: Etter seks år i Oslo med hard jobbing kom pandemien. Da forsvant alt Carl-Viktor hadde jobbet så hardt for. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Folk har virkelig ikke hatt det bra under pandemien.

Carl-Viktor er 26 år. Utadvent og sosial. Han slapper av med matlaging, det er en hobby. Før pandemien hadde han 100 reisedøgn i året, i inn- og utland.

– Trodde jeg skulle dø

En av de første gangene Carl-Viktor kjente på angsten var på vei hjem etter en turné for flere år siden.

– Så setter jeg meg ned i flyet. Det var akkurat som om jeg fikk et balltreslag i bakhodet. Jeg ble kjempesvimmel. Jeg tenkte..nå dør jeg! Jeg var helt sikker, forteller han.

Å MISTE ALT: Da pandemien kom raste mye sammen for Carl-Viktor. I sommer var han tilbake på scenen med artist Emma Steinbakken. Foto: Simen Askjer/TV 2

Han måtte be en livvakt for en av artistene om å hjelpe ham ut av flyet. Han fikk legehjelp, men ikke noe fysisk var i veien med ham. Det var et av de første anfallene av panikkangst.

Da koronaen kom, forsvant alt han hadde jobbet så hardt for. Turnélivet og jobbinga i studioet. Det ble ekstra tøft psykisk.

– Da var det en natt som jeg tenkte at nå må jeg ha akutt hjelp. Fordi i juni 2020 så dro jeg til fastlegen min og sa at nå må jeg ha henvisning til psykolog. Da sier fastlegen min at det er nok seks måneders ventetid. Og det var midt i en pandemi.

Flere TV 2 har snakket med under arbeidet med denne reportasjen sier det samme: Du må lyve for å få hjelp. Den samme erfaringen har Carl-Viktor.

– Ofte så tror jeg det ender med at folk sier at «jeg ser ingen annen utvei enn å ta livet mitt». Og da kan de få akutt hjelp. Men jeg har aldri tenkt at jeg vil bruke den resurssen hos helsevesenet, at jeg skal si at jeg skal ta livet mitt for å få hjelp. Det bør ikke være nødvendig.

ALENE SAMMEN: Carl-Viktor har skrevet VG-liste-låta Alene sammen, sammen med Emelie Hollow. Teksten er bygget på bidrag fra flere tusen unge, som skrev om hvilke følelser og tanker de hadde under pandemien. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Carl-Viktor ga opp å stå i offentlig behandlingskø. For seks måneders ventetid ble til både 12 og 14 måneder under pandemien, uten at han fikk hjelp. Derfor fant han sin egen løsning.

– Jeg dro det letteste kortet og prøver å gå privat i stedet.

– Det er dyrt?

– Det er veldig dyrt, for det er ikke alle som kan betale 1500 kroner per time.

Han anslår at han brukte mellom 10 000 og 15 000 kroner på privat psykolog i løpet av kort tid. Ofte tar terapi flere måneder, kanskje år.

Åpenhet om angsten har hjulpet ham. For noen år siden tenkte han at når han blir eldre så skal han si til dem som er yngre;

– Du, det kommer til å bli helt bra. Du må bare gå gjennom ganske mange steg for å komme deg dit.

Hjelp på TikTok

På en høyde over Farsund sentrum danser Ap-leder Jonas Gahr Støre med Tiktok-psykologen Maria Abrahamsen Østhassel. Hun hjelper unge med psykiske problemer via sosiale medier. Det tar noen runder før dansemoves´ene sitter for Støre. Hvis han blir statsminister lover han at psykisk helse blir en hovedsak for en ny rød-grønn regjering.

TIKTOK: TikTok-psykologen Maria Abrahamsen Østhassel lærer bort en TikTok-dans til Jonas Gahr Støre. Foto: Javad Parsa

– Pandemien har vært et forstørrelsesglass. Dette er et mye større problem nå. Hjelpetelefoner, Mental Helse, Røde Kors varsler om et rush av unge mennesker som trenger hjelp.

Støre lover å bruke 1 milliard kroner mer enn regjeringen på psykisk helse, særlig på tidlig innsats og forebygging. Han mener Solberg-regjeringen har feilet og at tilbudet er mangelfullt og ikke når fram til dem som trenger det.

– Dette er alvorlig, sier Støre, om det han mener er brutte løfter fra Erna Solberg og hennes regjering.

– Puslete løfte fra Støre

Statsminister Erna Solberg har hatt psykisk helse som en hjertesak i de åtte årene hun har vært statsminister. I sin aller første nyttårstale ved overgangen til 2014 ba hun folk oppsøke hjelp hvis de slet med sin psykiske helse.

FØRSTE TALE: I Erna Solbergs nyttårstale ved overgangen til 2014 var psykisk helse ett av de hovedtemaene og hun ba folk oppsøke behandling. Foto: Cornelius Poppe

– Det kan være vanskelig å innse at man har behov for behandling, sa statsminister Erna Solberg den gangen.

Hun lovet at regjeringen skulle styrke innsatsen innen rus og psykiatri. Solberg innførte også «den gyldne regel», som betyr at veksten i budsjettene til psykisk helse skal være større enn til resten av helsevesenet.

– Vi har ikke nådd helt i mål med dette. Derfor er det så viktig at vi fortsatt satser høyt på psykisk helse.

– Ikke et eneste år har man fått full oppfølging av dette løftet. Hvordan forklarer du det?

– Vi har innstendig jobbet med helseforetakene om å få det, men det er jo en stor økning. Det brukes over to milliarder kroner mer på psykisk helse i helseforetakene nå, enn det det gjorde da vi kom inn i regjering.

Fakta om psykisk helse: Nesten 4 av ti kommuner innrømmer at tilbudet til unge med psykiske plager og rus ikke er godt nok i deres kommune.

Kravet om at ingen barn eller unge skal vente mer enn 40 dager på behandling brytes av tre av landets fire helseforetak.

140 kommuner manglet egen psykolog ifølge en undersøkelse fra i fjor.

1 av 5 unge med henvisning avvises i spesialisthelsetjenesten

Kilde: Riksrevisjonen/SINTEF

Riksrevisjonen har kommet med skarp kritikk av at behandlingstilbudet er mangelfult og ulikt landet over. Solberg mener regjeringen har prioritert psykisk helse, og blant annet innført pålegg om at kommunene skal ha psykolog, noe den forrige rød-grønne regjeringen var imot. Hun er ikke imponert over Støres løfte om en milliard mer til psykisk helse.

– Vi har løftet dette med over to milliarder, og når Jonas nå lover en milliard, så viser det at han ikke følger med. For det er et veldig puslete løfte, som altså halverer satsningen denne regjeringen har gjort.

Vil endre systemet

SV´s helsepolitiske talsperson, Nicholas Wilkinson sier partiet også ønsker å bevilge mer penger til psykisk helse.

– Vi trenger mer ressurser, men det er ikke nok. Vi trenger også å forandre systemet.



SV mener det er et stort behov for å bygge opp lavterskel psykisk helsehjelp i alle kommuner uten henvisning for å fjerne køene.



– Vi vil styrke BUP og DPS, umiddelbart stoppe nedbyggingen av døgnplasser i psykisk helsevern og få flere brukerstyrte senger for at de som lever med sykdom kan leve et godt, rikt liv, sier han.

Trenger du noen å snakke med? Mental helse tilbyr gratis hjelp til alle som vil snakke om livets utfordringer. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. Hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpen)

Chat: www.sidetmedord.no