Stendi-leverandør dømt til ti måneders fengsel for korrupsjon

En underleverandør til helseselskapet Stendi er i Telemark tingrett dømt til ti måneders fengsel for korrupsjon.

Tingretten mener at 46-åringen skal ha et betydelig fratrekk i straffen da han gjentatte ganger forsøkte å varsle Stendi-ledelsen om at regiondirektøren deres var korrupt, skriver Rett24.

Økokrim tiltalte før sommeren tre tidligere regiondirektører i helseselskapet Stendi for korrupsjon.



Bakgrunnen er at de etter påtalemyndighetens oppfatning har benyttet sine store innkjøpsbudsjetter til å skaffe seg private fordeler fra underleverandører.

46-åringen ble dømt i en tilståelsessak. Han forklarte i retten at han i 2016 kjøpte en tomt av Stendi-direktøren, til kraftig overpris.



Pengeoverføringen ble angivelig gjort fordi Stendi-direktøren truet med å ruinere selskapet hans. Retten skriver at den ikke finner grunn til å betvile saksfremstillingen.