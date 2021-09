Kjendiser i bresjen for ny nasjonal kreftkampanje: – En veldig spesiell dag

Denne uken møtte en rekke kjendiser opp på Gimle Kino i Oslo for å promotere Prostatakreftforeningens nye kampanje «Bartekampen».

Dette er første gang kampanjen lanseres i Norge, som har som mål å bidra til å sette fokus på prostatakreft og menns helse.

MISTET FAREN: Lilli Bendriss mistet faren til kreften, artist Carina Dahl fikk oppleve kreft på nært hold da faren fikk diagnosen. Foto: Marie Myklebostad

– Pappa døde av prostatakreft, fordi han kom for sent. Det var allerede spredning, forteller Lilli Bendriss og understreker:

– Menn har ikke lett for å gå til lege. Det er viktig for liv kan reddes, hvis man kommer tidsnok.

Se videointervjuet med kjendisene øverst i saken.

Var starten på slutten for faren

I tillegg til å fronte kampanjen, skal kjendisene dele sine historier og sitt engasjement.

– Prostatakreft var starten på slutten til livet til pappa, så dette er en veldig spesiell dag for meg og en veldig viktig sak som jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov til å fronte, forteller kjendisstylist og tv-personligheten Erlend Elias Bragstad.

VIKTIG Å SNAKKE OM: Erlend Elias og Guri Schanke mener menn må bli flinkere til å dra til legen. Foto: Marie Myklebostad

I kampanjebildene til «Bartekampen» blandes humor og alvor og vi kan se profilerte personer som Cecilia Brækhus og Siv Jensen kledd opp i bart for anledningen.

Det er kjendisfotograf Per Heimly som står bak bildene.

– Det er forferdelig kjipt og en trist sak, men jeg tenker at dette kan sparke i gang en bevegelse, og de ble alle så fine med bart på, forteller han lattermild.

Den vanligste kreftformen blant menn

Ifølge Kreftforeningen er kreft i prostata den vanligste kreftformen blant menn i Norge og rundt 5000 menn får denne diagnosen årlig.

Selv innrømmer Heimly at han er dårlig til å gå til legen.

– Det er noe man nesten må forvente at kan skje i løpet av livet, enten at man får det selv eller at noen av dine nærmeste får det. Jeg har funnet ut av at jeg er midt i målgruppa så nå må jeg virkelig gå å ta en test jeg og, forteller han.

En annen som har saken nært til hjertet, er artist Carina Dahl.

– Kreftsaken har alltid vært en hjertesak for meg. Pappa fikk prostatakreft, som han er frisk fra nå heldigvis, og derfor vi spilte inn en låten for noen år siden, til inntekt for kreftforeningen, forteller hun.