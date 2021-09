Haaland sørget for at VM-håpet lever

Erling Braut Haaland brøt endelig forbannelsen da han scoret mot Nederland, men stolpen ødela for norsk festaften.

Norge-Nederland 1-1 (1-1)

Norges VM-håp lever etter 1-1 hjemme mot Nederland onsdag kveld.

Erling Braut Haaland scoret Norges mål etter å ha sendt Norge i ledelsen, før Davy Klaassen sikret ett poeng for gjestene før pause.

– Erling var vel banens beste. Banens gigant, sier Ståle Solbakken.

Før kampen sto Haaland med bare ett mål på fem kamper under Solbakken.

– Jeg vil score så mye som mulig, så det har vært drit, sier Haaland til TV 2.

– Jeg synes vi henger med mot et av de beste landslagene i verden. Vi utførte planen veldig bra, og jeg synes vi spilte bra. Det er ting vi skal bli bedre på, men det var ikke så galt, sier Dortmunds norske superspiss.

Landslagssjef Solbakken var fornøyd med kampen.

– Det var en bra gjennomført kamp. Nederland er et lag som er veldig, veldig gode med ballen, og du føler de kan straffe deg når som helst. Vi hadde også våre muligheter. Jeg synes det var heltemodig innsats av oss. Jeg tror gutta sitter med en god følelse, for vi skaper sjanser og ikke kun forsvarer oss, sier Solbakken til TV 2, før han fortsetter:

– Det er to ting vi må bli bedre på: Det er å hvile med ballen høyere på banen, så vi får litt luften ut av kampen, og så må vi være enda råere i boksen.

Solbakken likte det han fikk se av sin målscorer og største stjerne.

– Erling var helt rå i dag. Det har vi sett uke inn og uke ut. Han kunne fort stått med tre mål mot det stopperparet der, sier Solbakken, som sikter til Virgil van Dijk og Stefan de Vrij.

Van Gaal: – Vi var det beste laget

Både Nederland og Norge står med sju poeng, ett poeng mindre enn ledende Tyrkia, som rotet bort seieren på overtid med 2-2 mot Montenegro.

– Vi var det beste laget. Men Norge spilte en god kamp. De var kompakte og godt organisert, så de fortjente det ene poenget, sier Nederland-sjef Louis van Gaal til TV 2.

– Det var en tøff kamp. Vi er skuffet over at vi ikke vant. Vi kunne tatt seieren på slutten av kampen med den store sjansen. Vi visste at det ville bli en tøff kamp, sier Nederland-kaptein og Liverpool-stjerne Virgil van Dijk til TV 2.

– Det var et fortjent poeng for begge. Det var en tøff kamp, og de gjorde det vanskelig for oss. Vi har en jobb å gjøre nå, sier Memphis Depay til TV 2.

– Vi har en okse fra Jæren

Erling Braut Haaland fikk en kjempesjanse allerede etter 14 minutter, men Nederlands keeper reddet mesterlig.

Men det skulle ikke ta lang tid før oksen fra Jæren var på farten igjen. 20 minutter var spilt da Stefan Strandberg løftet en ball inn i boksen. Der befant Haaland seg helt alene.

Virgil van Dijk forsøkte febrilsk å sette inn en takling, men Haaland fikk foten på ballen og kunne se den trille inn i det lengste hjørnet.

– Erling Braut Haaland gjør det han kan best i verden! Endelig satt den med flagget på brystet, utbrøt TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

– Vi har en okse fra Jæren, runget det fra det norske publikumet.

Kalddusj før pause

Nederland slet med å ta tilbake kontrollen etter målet, men ti minutter før pause måtte André Hansen hente ballen ut av det norske målet.

Ingen markerte Davy Klaassen da ballen ble svingt inn foran mål. Dermed fikk nederlenderen en enkel jobb med å utligne.

Etter 64 minutter fikk Haaland en eventyrlig mulighet til å sende Norge tilbake i føringen. Martin Ødegaard viste klasse da han tredde jærbuen igjennom. Hele Ullevaal trodde Haalands avslutning gikk i mål, men måtte skuffet se ballen smelle i stolpen.

– Det er kun uflaks som hindrer Norge i å ta ledelsen. Det er en god avslutning, konkluderte Mathisen.

Tre minutter på overtid vartet André Hansen opp med en fantastisk redning. RBK-keeperen var rask som en katt da han hindret Nederland et sent mål.

– Det er ganske klart den beste prestasjonen under Ståle Solbakken. Det var mot en av de bedre nasjonene i Europa. Dette var et stort steg i riktig retning, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen om kampen mot Nederland.