Ruud-blemme i US Open

Casper Ruud utslått av nummer 117 i verden i US Open.

Casper Ruud var storfavoritt mot Botic van de Zandschulp, som er rangert som nummer 117, i andre runde av US Open onsdag.

Men Casper Ruud gikk på trynet mot den nederlandske 25-åringen, som vant 2-6, 6-4, 6-3, 6-4.

Ruud er på ellevteplass i verdensrankingen og åttendeseedet i turneringen.

Ruud fikk ingen god start på kampen da han tapte første servegame, før hans nederlandske motstander servet hjem 2-0. Snarøya-gutten fikk ristet av seg den svake starten og gikk rett opp til 6-2 i åpningssettet.

Da så det ut til å bli en komfortabel kamp for Ruud, men slik ble det ikke.

Botic van de Zandschulp ledet 3-2 i det andre settet da kampen ble stanset i nærmere 45 minutter på grunn av regnvær i New York. Kampen kom i gang igjen, men ikke så lenge før den ble stoppet i kortere tid. Ruud klarte ikke å snu det etter at regnet hadde gitt seg og det ble nederlandsk 6-4-seier i sett to.

I de tredje settet brøt van de Zandschulp til 4-2-ledelse. Ruud var nær ved å bryte tilbake umiddelbart, men to breakballer ble reddet til 40-40 og motstanderen servet hjem gamet. Ruud reduserte til 3-5 i sitt servegame, men tapte settet 3-6.

Ruud gikk inn i det fjerde settet med kniven på strupen. De fulgte hverandre til 3-3, men så ble Ruud brutt til 3-4 av van de Zandschulp, som servet seg opp i 5-3-ledelse. Ruud gjorde servejobben og reduserte til 4-5, men Botic van de Zandschulp tok avansementet med 2-6, 6-4, 6-3, 6-4.