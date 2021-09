Mener barn bør slippe massetesting og vaksinering: – Det er ikke en barnesykdom

KrF-gruppeleder i Rælingen mener at massetestingen av barn bør bli stoppet og at de bør få slippe å ta koronavaksinen, fordi koronasykdommen ikke er særlig farlig for dem.

Siden skoleklokkene ringte inn for første gang i høst, har smittegrafen pekt oppover. Istedenfor å sette barna i karantene, foretrekker helsemyndighetene at de massetestes.

Samtidig vurderer Folkehelseinstituttet nå om barn helt ned til 12-årsalderen skal få tilbud om koronavaksinen.

Kristelig Folkepartis gruppeleder i Rælingen, Simon Friis Larsen, mener at barna bør få slippe både vaksinen og massetestingen.

– Barna har vært utenfor risikogruppen siden dag én, og det har ikke endret seg. Nå er man er redd for at barna skal være skjulte, asymptomatiske smittebærere som sprer smitten til andre voksne, som de muligens ikke tåler, sier Friis Larsen.

Han mener at massetestingen er å «mistenkeliggjøre» barna, og si at de kan være «farlige for andre».

– «Korona» er ikke en barnesykdom. Jeg mener at man ikke bør vaksinere dem mot en sykdom som ikke er en reell fare for dem selv.

Mistenkeliggjøring

Friis Larsen delte først sine synspunkter i et leserinnlegg publisert i Romerikes Blad.

Til TV 2 understreker han at man ikke kan utelukke at viruset kan gå hardt utover noen barn, men påpeker at det per nå er flere barn som har fått alvorlige bivirkninger av vaksinen, enn som har dødd av koronaviruset.

KRITISK: Simon Friis Larsen mener at barn bør få slippe massetesting og vaksinering. Foto: Rælingen kommune

Ifølge Legemiddelverkets nyeste bivirkningsrapport har det blitt meldt om 26 tilfeller av alvorlige bivirkninger blant vaksinerte i alderen 0-19 år. Samtidig skriver FHI at det er registrert to koronadødsfall fra aldersgruppen 0-19 år.

– Det som man indirekte gjør med å rette tiltakene mot barna, er å si at barna kan være direkte årsak til at andre blir rammet hardt. Det mener jeg er urettferdig og galt, fortsetter KrF-gruppelederen.

Han tror imidlertid ikke at barna bryr seg nevneverdig om at de blir testet eller vaksinert.

– Det er hos oss voksne ansvaret ligger, med vår framstilling av barna som farlige, sier Friis Larsen.

«Voksenegoisme»

Friis Larsen mener at de barnerettede tiltakene er et resultat av «voksenegoisme».

– Hvis det er slik at barnet skal vaksineres for å beskytte voksne mot å bli syke, så er det de voksnes helse vi tenker på, og ikke hva som er barnas beste.

Han viser til en studie gjort av israelske forskere som viste at tidligere koronasmittede kunne være bedre beskyttet mot Delta-varianten enn Pfizer-vaksinerte.

Verken Helsedepartementet eller Folkehelseinstituttet har foreløpig hatt anledning til å kommentere denne saken.

Lite koronasykdom for barn

I en pressemelding sendt onsdag kveld skriver Folkehelseinstituttet at koronaviruset generelt er «lite farlig for barn og unge», at barn og ungdom som oftest får milde symptomer, og at 20-30 prosent ikke får symptomer i det hele tatt.

IKKE ALVORLIG: Margrethe Greve-Isdahl i FHI understreker at det som regel går bra med barn som blir koronasmittet. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

De skriver også at 0,4 prosent av de som får påvist viruset i alderen 0-17 år blir innlagt på sykehus, og at de fleste av de innlagte blir fort friske igjen.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl sier at de i FHI aksepterer at en del barn vil bli smittet av koronaviruset, selv om de ønsker at smittespredningen begrenses.

– Alternativet til å normalisere hverdagen så mye som mulig nå og fremover, er å fortsette med tiltak som griper sterkt inn i barnas liv. Her får vi også stadig mer kunnskap om de negative effektene ved strenge tiltak for barn, sier hun.

– Jeg forstår at foreldre kan bli bekymret, når alle nyheter har handlet om covid-19 i halvannet år. Det er imidlertid svært viktig å understreke at covid-19 ikke er en alvorlig infeksjon for barn, og at de få barna som trenger sykehusinnleggelse får god behandling, og at det er god prognose selv for det alvorligste sykdomsbildet hos barn: betennelsestilstanden MIS-C, sier Greve-Isdahl videre.

Pressekonferanse

Helseminister Bent Høie (H) sa onsdag ettermiddag til TV 2 at vi snart vil vite om 12-15-åringer skal få tilbud om koronavaksinen.

– Beslutningen vil bli tatt i god tid før vi er ferdige med å vaksinere 16-17-åringene. Da vil foreldre og barna deres som skal ta vaksinen få de aller beste rådene fra myndighetene om vaksinen, med sin oppdaterte kunnskap.

Statsminister Erna Solberg (H) har innkalt til pressekonferanse torsdag klokken 12, hvor temaet vil være «gjenåpningen og smitte blant barn og unge».