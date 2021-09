Auf wiedersehn, Merkel

Hun var i tenkeboksen. Usikker på om hun ville gå for en fjerde periode som Tysklands forbundskansler. Men så ble Donald Trump valgt til president i USA.

Åtte dager etter det amerikanske valget i 2016 var utgående president Barack Obama på besøk i Berlin for å ta farvel. Han og Merkel spiste middag på ærverdige Hotel Adlon rett ved Brandenburger Tor. Ifølge legenden skal Obama nærmest ha bønnfalt Merkel om å stille som kanslerkandidat en fjerde periode.

Noen måtte forsvare vestlige liberale verdier mot Trump, og hun var denne «noen».

Angela Merkel og Barack Obama i prat på Hotel Adlon i november 2016. Det var her Obama skal ha bedt Merkel om å søke gjenvalg. Foto: Guido Bergmann

Bare fire dager etter middagen annonserte Merkel sitt kandidatur.

Kohls jentunge

Angela Dorothea Kasner ble født i Hamburg 17. juli 1954.

Mens alle andre forsøkte å komme seg fra Øst-Tyskland til Vest-Tyskland, flyttet familien Kasner andre veien. Faren, som var luthersk prest, hadde fått jobb i DDR.

Den unge Angela utmerket seg i alle fag på skolen, utenom gymnastikk. Hun deltok i kommunistpartiets organisasjoner, og var medlem av Freie Deutsche Jugend (FDJ).

Hun studerte fysikk ved universitetet i Leipzig, og det var i studietiden hun møtte sin første ektemann, Ulrich Merkel. Hun tok hans navn, og beholdt det etter skilsmissen i 1982.

Berlinmurens fall i november 1989 førte Angela Merkel inn i politikken.

Selv om hun ikke var med på gatefestene denne historiske novemberkvelden, hun skulle jo på jobb dagen etter, ble Merkel engasjert i den gryende demokratibevegelsen i DDR.

Merkel sammen med sin mentor, forbundskansler Helmut Kohl.

Denne bevegelsen ble etter hvert innlemmet i forbundskansler Helmut Kohls kristendemokratiske parti, CDU. Da Kohl skulle sette sammen sin gjenforeningsregjering i 1991, ble hun utnevnt til minister for kvinner og ungdom.

Hun gikk under tilnavnet «Kohls jentunge».

Men i forbindelse med en bestikkelsessak i 1999, viste «jentungen» at hun hadde blitt voksen, og Merkel vendte Kohl ryggen. Denne saken bidro også til at Merkel steg i gradene i CDU, og i 2000 ble hun partileder.

Merkel på CDUs landsmøte i Essen i april 2000, der hun blir valgt til partileder. Foto: Michael Urban

Fem år senere ble Merkel Tysklands første kvinnelige forbundskansler. Den posten har hun blitt værende i i 16 år – men etter valget 26. september er det slutt.

– En av Tysklands store kanslere

– Angela Merkel er en politiker som ikke ligner noen andre, hun er virkelig annerledes. Det gjelder bakgrunnen hennes, hun har levd mer enn halve livet sitt i et diktatur før hun slo seg frem i det tyske demokratiet, sier Aftenposten-journalist og forfatter Ingrid Brekke.

Brekke ga i 2016 ut en bok om Merkel og utgjør den ene halvdelen i podcasten «Tyskerne». Den andre halvdelen er medieviter Kai Schwind, som selv er fra Tyskland.

Tyske Kai Schwind og journalist Ingrid Brekke står bak podkasten "Tyskerne" som handler om tysk politikk og samfunnsliv. Brekke ga i 2016 ut en biografi om Merkel. Foto: Aage Aune / TV 2

Schwind forteller at det er blandede følelser i Tyskland nå som Merkel skal gi seg.

– Det er todelt. Man er både litt spent på å få en ny start, en ny begynnelse, for det er klart at man trenger en forandring. Samtidig gruer folk seg litt for hva som vil skje nå når man mister denne lederen og den tryggheten, sier Schwind.

MERKEL-DIAMANTEN: Den berømte håndposituren som har blitt et av Angela Merkels kjennetegn. Foto: Thilo Schmuelgen

Brekke mener Merkel vil bli stående som en av Tysklands store kanslere.

– Jeg tror mange etter hvert vil lengte tilbake til epoken Merkel. Det har vært en god tid for Tyskland. Arbeidsløshet er ikke lenger et tema, folk har fått det bedre og det har vært mange år med stabilitet.

– Jeg tror hun vil bli stående som en av de tre store; Adenauer, Kohl og henne.

En kansler i krisetider

Merkels tid som forbundskansler har vært preget av en nesten endeløse rekke kriser, først og fremst på den utenrikspolitiske scenen.

Finanskrisen, eurosonekrisen, flyktningkrisen, Brexit og til slutt, koronapandemien.

MERKEL-KLASSIKER: Merkel er kjent for sine fargerike jakker. Det har blitt endel av dem opp gjennom årene. Foto: Staff

– Hun har holdt Europa samlet. Jeg tror ikke EU ville ha ramlet fra hverandre, men hun har gjort en enorm innsats i alle internasjonale sammenhenger, sier Brekke.

– Dette er en rolle hun har tatt fordi det er kjempeviktig for Tyskland. Tysklands øverste prioritet er å holde Europa samlet.

Ett av øyeblikkene som vil bli stående er da Merkel med de tre ordene «Wir schaffen das», eller «Vi klarer det», åpnet Tysklands dører for over én million asylsøkere i 2015.

WIR SCHAFFEN DAS: En asylsøker tar en selfie med Angela Merkel under flyktningkrisen i 2015. Foto: Bernd Von Jutrczenka

Mange mente Merkel med dette viste en mer menneskelig side av seg selv, men det er verken Brekke eller Schwind enige i.

– Jeg tror hun veide mye frem og tilbake. Dette hadde bygd seg opp over tid, og det hadde begynt å hope seg opp med flyktninger på Balkan. Noe måtte skje, sier Brekke.

– I Tyskland var man redde for en ny borgerkrig på Balkan, at dette kom til å bli blodig. Hun bestemte seg for å åpne grensene. Det var en rasjonell avgjørelse. Men det er klart, hun har en verdiballast med seg.

MAMMA MERKEL: En migrant holder et tysk flagg mens han roper på "Mamma Merkel" ved den greske grensen i 2016. Merkel ble en helt for mange av dem som ønsket seg til Europa under flyktningkrisen. (AP Photo/Vadim Ghirda) Foto: Vadim Ghirda

Schwind er enig:

– Jeg tror ikke at vi med dette så «den virkelige Merkel». Dette skjedde ikke fordi hun plutselig hadde oppdaget en følelsesmessig side av seg selv. Dette var en annen variant av hennes måte å tenke på: «Nå må jeg gjøre dette, for å unngå at dette skjer».

Kritisert for manglende visjoner

Selv om Merkel roses for sine egenskaper som problemløser, får hun også kritikk for manglende visjoner.

– Hun har forhandlet mye, men ingen av krisene har blitt skikkelig løst, sier Brekke.

– Det at hun driver denne småskrittspolitikken og ikke er noe særlig visjonær gjør at det blir fred i øyeblikket, men under der ligger problemene og bobler. Ett eksempel er flyktningproblematikken, her har man ikke funnet en varig løsning.

PODCAST: Brekke og Schwind snakker om Merkel under en live-innspilling av podcasten "Tyskerne" på Litteraturhuset i Oslo. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

En annen ting Merkel blir kritisert for er at det under henne har vokst frem et parti til høyre for det kristendemokratiske partiet i Tyskland, nemlig det høyrepopulistiske og innvandringskritiske Alternativ for Tyskland (AfD).

– Mange mener Merkel har flyttet sitt parti mot sentrum og dermed skapt dette rommet, mens andre igjen peker på at dette er en internasjonal utvikling som vanskelig kunne blitt hindret. Men dette er noe hun blir bebreidet for, sier Brekke.

Verdens mektigste kvinne

I 16 år har Merkel vært Europas ubestridte dronning.

I løpet av hennes tid i Kanzleramt i Berlin har fire presidenter sittet i Det hvite hus, fire presidenter i Elyseepalasset i Paris og fem britiske statsministere i 10 Downing Street.

Hun har måttet håndtere sin andel alfahanner; fra Silvio Berlusconi til Donald Trump og Vladimir Putin.

REDD HUNDER: Merkel på besøk hos Russlands president Putin i 2007. Foto: Dmitry Astakhov Les mer

– Merkel har en stor fordel ved at hun ofte har blitt undervurdert. Hun er så annerledes enn dem at de ikke skjønner hva hun driver med, mener Brekke.

– Hun har ikke dette behovet for å skinne som de har, og kommer samtidig med den makt og innflytelse som lederen av det største landet i Europa gir henne.

Schwind er enig:

– En annen ting som jeg tror imponerer disse alfahannene er at hun ikke gir seg så lett. Hun har en utholdenhet i forhandlinger og kjører på.

ÅRETS PERSON: I 2015 ble Merkel kåret til "Årets person" av Time Magazine, blant annet for sin håndtering av flyktningkrisen.

I 2015 kåret Time Magazine Merkel til «Lederen av den frie verden».

Det er en tittel Brekke tror hun ikke var særlig komfortabel med.

– Nei, det tror jeg ikke. Hun syns nok det først og fremst er pinlig. Hun liker ikke slike merkelapper, mener Brekke.

Schwind ler på spørsmål om dette er en betegnelse tyskere flest er komfortable med.

– Absolutt ikke! Vi venner oss fortsatt til at noen omtaler oss positivt i en internasjonal og geopolitisk kontekst. Komfortabel er man som tysker aldri med slike spørsmål. «Ledere av den frie verden»? Da begynner vi å svette litt.

De mener historien om Obama som overtalte Merkel til å stille en fjerde periode etter valget av Donald Trump i USA, sier mye om henne som person.

– Jeg tror ansvar er viktigere enn makt for henne, og da havner man i slike situasjoner, mener Schwind.

Privat person

Til tross for at hun har sittet ved makten i 16 år har Merkel klart å hegne om privatlivet sitt.

Hun bor fortsatt i den samme leide leiligheten i Berlin hun har bodd i de siste 20 årene, og liker å gå på butikken og handle når hun har anledning til det.

NØKTERN LIVSSTIL: I dette gule leilighetskomplekset i Berlin bor Merkel sammen med ektemannen Joachim Sauer. Foto: Markus Schreiber

Favorittretten skal visstnok være potetsuppe, og i feriene liker hun og ektemannen Joachim Sauer å gå tur i de tyrolske alpene.

PÅ TUR: Merkel og ektemannen Joachim Sauer liker å gå på tur når de har ferie. Foto: Mario Laporta

– Ingenting er glamorøst, ingenting er storslått. Egentlig lever hun bare et helt normalt liv, det er det som gjør henne så annerledes enn andre ledere, mener Brekke.

– At hun har greid å forbli så privat, er en slags triumf. Kanskje er det en måte å beskytte seg selv på. Man er det offentlige vervet, men ikke personlig, sier Schwind.

Når Merkel gir seg i høst, blir hun også den første sittende kansleren som har gått av frivillig. Både Brekke og Schwind mener det er riktig at Tyskland nå får en ny kansler.

– Hun er den mest fascinerende politikeren jeg vet om, men det er sunt for Tyskland at det er over nå. Man trenger en omstilling og noe nytt, sier Brekke.