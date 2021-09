Spillerbørsen: – Norges superstjerne leverer varene

Se sammendrag i vinduet øverst!

Norge-Nederland 1-1

Det norske landslaget startet landslagshøsten med et sterkt 1-1-resultat mot puljens gigant Nederland på Ullevaal onsdag.

Etter et tidlig ledermål fra Erling Braut Haaland slo Nederland tilbake via Davy Klaassen, før stillingskrigen tiltok på nasjonalarenaen.

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller har kommet med sine vurderinger av de norske spillerne etter uavgjortbataljen, og velger seg Erling Braut Haaland som lagets bestemann.

– Norges superstjerne leverer varene i møte med topp motstand. Er et konstant uromoment kampen igjennom, både med og uten ballen. Bevegelsene er av ypperste merke og det konstante presset uten ball gjør at forsvaret aldri får slappe av. Selve målet er litt heldig, men kommer etter et lekkert nedtak. Har uflaks som ikke scorer sitt andre. Vår bestemann, er fotballekspertens dom.

Enig eller uenig med TV 2s ekspert? Gi dine egne vurderinger her i saken!

