Norske kunder har ventet lenge på den fjerde volummodellen fra Tesla, nemlig Model Y.

Planen var opprinnelig at vi skulle få biler fra Teslas nye fabrikk i Tyskland. Men da åpningen av denne ble utsatt, valgte Tesla å tenke nytt. De hentet i stedet biler fra Kina. Første båtlast kom til landet i august. Og den kompoakte Tesla- SUVen stakk like godt av med førsteplassen på salgsstatistikkene allerede denne måneden.

– Det er en knallsterk prestasjon, som viser at Tesla klarer å levere mange biler på kort tid. Vi vet at de har hatt lange ventelister her. Dette er kunder som har bestilt for lenge siden, og ventet tålmodig på bilene sine. Samtidig lover Tesla kort leveringstid for alle de som har sittet litt på gjerdet, og gjerne vil se på og prøve bilen før de kjøper, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Norges mest solgte i 2021?

Han var en av de første som fikk teste Model Y her i Norge. Det har lenge gått rykter om at den kan bli Norges mest solgte og registrerte bil i 2021, selv om utleveringene altså ikke kom i gang før i august:

– Tesla holder alltid kortene tett til brystet, så vi vet ikke noe nøyaktig tall på bestillinger. Det er også en usikkerhetsfaktor i om de faktisk klarer å transportere nok biler fra Kina og levere dem ut til kundene i Norge, på så kort tid. Men Tesla har mange ganger vist at de er gode på dette, sier Møller Johnsen.

Ford Mustang Mach-E er en storselger i Norge, det ble andreplass i august. Foto: NTB Scanpix

Mustang Mach-E på andreplass

Til sammen rullet det ut 1.309 nye Model Y fra Teslas forhandlernett i august. Men det tok den ganske solid innersving på en annen amerikansk elbil som gjør det svært bra i Norge, nemlig Ford Mustang Mach-E. 907 eksemplarer av denne blle registrert i august.

Volkswagen ID.4 følger så etter på tredjeplass. Dette er elbil nummer to ut i Volkswagens nye ID-serie. ID.4 kom først med bakhjulstrekk. Men nå har VW lansert utgaven de kaller GTX, som har 4x4. Det er ventet at den vil stå for en stor del av salget resten av året.

Tesla nøyer seg ikke bare med førsteplassen i august. Deres Model 3 tar også en knallsterk fjerdeplass med 774 biler. Med det ble også Tesla Norges største bilmerke denne måneden.

ID.4 er bilen som nå er bestselgeren fra VW. GTX-versjonen (bildet) kommer med 4x4 som standard.

Alle fylkene bidrar

Det samlede elbilsalget satte også rekord denne måneden, med hele 72 prosent andel av totalsalget.

– Vi er bortskjemt med elbilrekorder i Norge, men denne gangen bidrar distriktene virkelig med å dra lasset. Det er definitivt slutt på tiden da elbil kun var et storbyfenomen. Bedre ladenettverk i distrikts-Norge og større tilgang på elbiler som har både har lang rekkevidde, bagasjeplass og hengerfeste, utjevner forskjellene slik at hele landet kan ta del i elbilfesten, fremholder Unni Berge, leder kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening.

Ett eksempel er Nordland, her velger 68 prosent av nybilkjøperne elektrisk. Alle fylker i Norge er for første gang over 50 prosent elbilandel i nybilsalget.

Video: Her er det aller første møtet vårt med Model Y