Eiking i bakken – mistet ledertrøyen

Se velten i videovinduet øverst!

På vei ned La Collada Llomena for andre gang på etappen gikk Vuelta a España-sammenlagtleder Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert) i asfalten og skled ut i grøften.

Med mye regn har det vært såpeglatte veier på den 17. etappen.

Eiking mister den røde ledertrøyen til Primoz Roglic (Jumbo-Visma), som vant etappen etter å ha stukket fra Egan Bernal (Ineos Grenadiers) med 7,5 kilometer til mål på Lagos de Covadong.

– Det var rett og slett verst tenkelig scenario, sier Eiking til TV 2.

– Det har utvilsomt vært fantastiske dager. Jeg er litt skuffet nå over at det ble som det ble og at jeg veltet. Uten velt hadde det vært litt bedre, sier han.

Odd Christian Eiking, som har båret den ikoniske ledertrøyen på sju etapper, er nå nummer elleve sammenlagt. Han er snaut åtte minutter bak Roglic.

– Det er imponerende. Jeg var redd han skulle tape mye mer etter den velten, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

– Vi må bare takke Eiking for det han har servert oss av innsats i årets Vuelta, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Kostbar velt

På etappen kom Eiking på 23. plass, 9.23 bak Roglic. Askøyværingen har 1.01 opp til Gino Mäder (Bajrain Victorious) på tiendeplass med fire etapper igjen.

– Jeg tror ikke Eiking hadde tapt det hvis han ikke veltet i utforkjøringen. Jeg tror faktisk ikke både Mäder og Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe) på niende. Det er kanskje litt verre med de nesten tre minuttene til Sepp Kuss (Jumbo-Visma) på åttendeplass. Det var en heroisk etappe av Eiking, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

Det var Eiking bekrefte etter etappen.

– Uten velten hadde jeg klart å komme opp igjen til gruppen som var foran, og det hadde jeg vært noen minutter raskere i mål. Jeg måtte dra det jeg hadde på flatene i ganske mange mil, så var jeg egentlig ganske tom da bakken begynte, sier Eiking om målfjellet.

Eiking: – Tåpelig

Eiking gikk ned i en sving flere ryttere lå strødd etter å ha sklidd.

– Det ser speilblankt ut. Det kan være han bremser litt for mye fordi de ligger ryttere spredt, men hjulene bare sklir under bak. Om de skjer fordi han bremser brått eller det bare er speilblankt, er vanskelig å si, kommenterte Kaggestad.

Slik forklarer en skuffet og kald Eiking velten:

– Det var bare en klassisk skli ut-velt. Tåpelig. Jeg hadde garantert altfor mye luft i dekkene. Begge hjulene slapp i alle svingene, så det var ekstra kjipt når de bak meg ikke krasjet og kom seg opp igjen, sier Eiking.

– Det var speilglatt. Hjulene skled omtrent før jeg svingte litt, så jeg vet ikke hva som var i den svingen. Jeg følte jeg knapt rørte bremsen før jeg skled ut. Det var ganske høy hastighet også, så det var kjipt, sier askøyværingen.

Eiking viste svakhetstegn

Eiking måtte slippe første gang på vei opp førstekategoristigningen La Collada Llomena, men askøyværingen kjempet seg tilbake og fikk kontakt med halen av hovedfeltet i utforkjøringen. Allerede halvannen kilometer på vei opp 7,6 kilometer lange La Collada Llomena for andre gang måtte Eiking slippe.

Eiking var imidlertid ikke sluttkjørt og fikk igjen kontakt med hovedfeltet mot toppen av La Collada Llomena, men da hadde Roglic og Bernal stukket av. På vei ned skjedde uhellet da askøyværingen gikk ned på den såpeglatte asfalten.

Sepp Kuss (Jumbo-Visma) kom i mål drøyt halvannet minutt etter lagkamerat Roglic til andreplass. Bernal fikk ikke noe ut av sitt angrep med 61 kilometer igjen og kom inn på samme tid som Kuss' gruppe.

Enric Mas (Movistar) er på andreplass i sammendraget, 2.22 bak Roglic. Miguel Ángel Lope (Movistar) følger på tredjeplass med drøyt tre minutter opp til den slovenske sammenlagtlederen.