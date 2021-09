Innfører USAs strengeste abortlov – ulovlig å kjøre noen til abortklinikk

Delstaten Texas forbyr aborter fra sjette uke, lenge før de i fleste i det hele tatt er klar over graviditeten.

Loven trådte i kraft onsdag, men motstandere har allerede sendt inn en hasteanke til Høyesterett.

Domstolen har så langt ikke har tatt stilling til saken, skriver Associated Press.

Dersom loven blir stående, vil Texas ha USAs soleklart mest restriktive abortlovgivning.

Den republikanske guvernøren Greg Abbott har signert loven, som forbyr abort så snart man kan registrere hjerteslag hos fosteret. Dette skjer vanligvis i svangerskapets sjette uke, som er lenge før de fleste kvinner i det hele tatt er klar over at de er gravid.

Borgerrettighetsorganisasjonen ACLU kaller Texas-loven åpenbart grunnlovsstridig, mens Nancy Pelosi, leder for Representantenes hus, kaller den en katastrofe for kvinner i Texas.



Håndheves av folket

Loven gjør heller ingen unntak i tilfeller hvor graviditeten er forårsaket av voldtekt eller incest.



Flere abort-forkjempere ber nå USAs høyesterett om å gripe inn, og påpeker at loven vil forby 85 prosent av alle gjennomførte aborter i Texas.

Dette betyr også at en rekke klinikker vil bli tvunget til å stenge. Den største av disse, Planned Parenthood, er en av mange som nå har sluttet å ta imot abort-pasienter etter sjette uke.

Med slagord som «Hvert hjerte teller» uttrykker flere innbyggere i Texas støtte for den nye loven. Foto: Sergio Flores/AFP

Fra før har 12 andre delstater forsøkt å innføre forbud mot abort tidlig i svangerskapet, men alle lovforslagene har blitt stanset av Høyesterett.

Texas-loven skiller seg fra disse ved hvordan loven håndheves. Heller enn å gi myndighetene ansvaret, gir loven innbyggerne i Texas adgang til å saksøke enhver abortklinikk og alle som bistår med å gjennomføre en abort.

«Sue thy neighbor»

Dette betyr blant annet at alle som kjører en kvinne til en abortklinikk nå kan saksøkes av enhver amerikaner. Loven slår fast at alle vinner frem med et abort-søksmål vil ha rett på minst 10 000 dollar i oppreisning.

Enkelte motstandere hentet inspirasjon fra den dystpoiske serien «Handmaid's Tale» for å vise sin avsky mot loven. Foto: Sergio Flores/AFP

I tillegg til å måtte punge ut over 86 000 kroner, vil alle saksøkte måtte betale motpartens saksomkostninger.

Blir man saksøkt og vinner, har man fremdeles ansvar for egne saksomkostninger. Loven, som kritikere kaller «sue thy neighbor»-loven, vil med andre ord medføre enorme utgifter og i praksis forby abort i delstaten.

Texas har lenge hatt en av USAs strengeste abort-lovgivninger. I 2013 innførte de en omfattende reform som tvang over halvparten av delstatens klinikker til å stenge, før loven ble opphevet av høyesterett. Over 370 advokater, dommere og juridiske professorer har signert et opprop mot den ferske loven, i håp om å få den opphevet.