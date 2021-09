Tiltak blir anbefalinger: – Tiden for nedstenging er forbi

– Pandemien er ikke over i Bergen, men den er inne i en ny fase, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse.

Til tross for høye smittetall, er ikke sykdomsbyrden like stor som tidligere.

– På grunn av mange vaksinerte, er risikoen for alvorlig sykdom og død betydelig redusert. Selv med høye smittetall er det nesten ikke økning antall innlagte på sykehus den siste tiden, sier han.

Byrådet har derfor bestemt å videreføre alle tiltakene som er forskriftsfestet, men kun som anbefalinger.

– Tiden for nedstenging er forbi. Vi kan ikke stenge ned byen for at uvaksinerte voksne ikke skal bli smittet, sier han.

STRAFF: Byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap), mener det ikke lenger er forholdsmessig å straffe innbyggerne for brudd på koronareglene. Foto: Pål Schaathun / TV 2

Skal ikke lenger straffe

Valhammer mener Bergen snart er i en situasjon hvor det ikke er grunnlag for tiltak i det hele tatt, men sier samtidig at de ikke er der helt ennå.

– Vi må fortsatt begrense smitten til enda flere blir fullvaksinerte. Samtidig mener byrådet at det ikke er forholdsmessig å ha tiltak du kan straffes for. Derfor viderefører vi alle tiltakene som er forskriftsfestet som anbefalinger i stedet, sier han.

Han understreker at det fortsatt betyr at rådene må følges.

– Vi må leve med smittevernregler i september. Vi må kanskje leve med smittevernregler helt frem til jul. Nå må vi tenke smittevern, sier Valhammer.

Vaksine-oppfordring

Bergen kommune har god kapasitet til å vaksinere sine innbyggere, og byrådet kommer derfor med en klar oppfordring.

– Av hensyn til deg selv, men også til de som ikke kan ta vaksinen eller som den ikke virker på, ta vaksinen, sier byrådslederen.

For å se hvilke anbefalinger i Bergen kommune nå, se her.