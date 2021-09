Flere meldinger om drap og hevnaksjoner fra Taliban

Da Taliban overtok makten i Afghanistan i midten av august var det med lovnader om en ny gruppe, som hadde lagt fortiden bak seg og utelukket hevnangrep mot sine tidligere motstandere.

Siden har både øyenvitner og organisasjoner fortalt historier om det stikk motsatte. Nå som alle vestlige styrker er ute av landet, kommer det igjen fortellinger om et Taliban på blodig hevntokt.

Flere afghanske kilder sier nå til BBC at Taliban aktivt leter etter og dreper mennesker som for bare noen uker siden ble lovet amnesti. Både afghanere som har klart å flykte landet, så vel som personer som fortsatt er der, sier at den islamske gruppen henrettet to høytstående politiledere forrige uke. Videoopptak som BBC har fått tilgang til viser hvordan en av dem kneler med bind for øynene før han blir skutt.

Taliban har nå full kontroll over Afghanistan, her ved en vandalisert skjønnhetssalong i Kabul Foto: Wakil Kohsar/AFP

Blir bedt om å komme tilbake

Den tidligere politikvinnen Zala Zazai er en av de heldige som har klart å rømme landet. Hun befinner seg nå i nabolandet Tadjikistan, hvor hun frykter for sikkerheten til sine tidligere kolleger.

– Taliban ringer dem og ber dem om å komme på jobb, og spør om adressen deres, sier Zazai til BBC.

Selv om hun klarte å rømme landet med moren sin, er hun fremdeles ikke utenfor Talibans rekkevidde. Taliban har sendt flere tekstmeldinger til moren, hvor de oppfordrer begge om å komme tilbake til Afghanistan for å «leve på islamsk vis».

Taliban patruljerer gatene i Kabul, slik som markedet i Mandawi. Foto: Hoshang Hashimi/AFP

En annen av de som klarte å rømme, tjente tidligere som soldat i hæren sammen med sine tre brødre. Han sier Taliban nå truer familiemedlemmene som fremdeles er igjen i landet, og krever økonomisk kompensasjon for brødrenes deltakelse i militæret.

I Afghanistan har en tidligere spesialsoldat blitt tvunget til å leve i skjul, etter at tidligere kolleger har blitt henrettet.

– Siden Taliban kom til makten har de ikke sluttet å drepe. For noen få dager siden drepte de tolv spesialsoldater i Kandahar og tre soldater i Jalalabad. De var mine nære venner, jeg hadde kontakt med dem. Taliban hentet dem ut av hjemmene sine og skjøt dem, sier spesialsoldaten til BBC.

Flytter seg hver dag

BBC sier de ikke har klart å verifisere historiene om Talibans hevndrap, historier som gruppa selv nekter for. Likevel har historiene om Talibans blodige vendetta økt i omfang de siste ukene.

En høytstående tjenestemann i det afghanske politiet sier at Taliban jakter på ham. I likhet med mange av de andre BBC har snakket med, ønsker han å være anonym av hensyn til sin egen sikkerhet.

– De fanget assistenten min og avhørte ham i fem timer. De behandlet ham veldig dårlig og ville vite hvor jeg var. Hvis de tilgir alle, hvorfor jakter de da på meg?

Flere afghanere går nå en usikker og utrygg fremtid i vente. Foto: Abdul Khaliq/AP Photo

Sammen med familien forflytter politimannen seg hver dag.

– Jeg har ikke råd til å krysse grensen. Problemet er at Taliban ikke har noe rettssystem. De har ingen domstoler, ingen fengsel. De bare dreper.

Hang hunden til politiker

I tillegg til politi- og sikkerhetsstyrker, sier også politikere og byråkrater at de jaktes av Taliban. Den britiske politikeren Nusrat Ghani sier hun aktivt forsøker å hjelpe flere kvinner og jenter som fremdeles er fanget i Afghanistan. Dette inkluderer blant annet en kvinnelig politiker, som lenge var en høylytt motstander av Talibans ideologi.

– Hun vet at Taliban vil drepe henne om de får tak i henne. De har allerede ransaket hjemmet hennes og hengt hunden hennes, sier Ghani ifølge Sky News.

Slik så det ut da Taliban kontrollerte Afghanistan i 1996. Flere frykter nå at gruppen vil gjeninnføre et liknende styresett. Foto: Santiago Lyon/AP Photo

Den konservative politikeren har ingen tro på lovnadene om at Taliban har forandret seg.

– Ideologien deres er den samme. De fører en uendelig krig mot ikke-troende, og deres eneste ønske er å etablere et kalifat som ikke har plass til kvinner og jenter, sier Ghani.