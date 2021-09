Louice (20) har fremdeles angst når hun skal betale i butikken

De sosiale forskjellene øker i Norge. Louice vokste opp med mindre midler enn de fleste andre, og sliter fremdeles med frykt for at kortet skal bli avvist på butikken.

Da Louice Hetland fra Bergen gikk på barneskolen, oppdaget hun at hun var annerledes. Familien hennes hadde dårligere råd enn de fleste andre.

– Jeg hadde muligheter, men ikke like mange som mange andre. Det er en forskjellsfølelse. Man er ikke sånn som man skal være. Det er en skam der, og det er tabu å snakke om, forteller hun i TV 2-serien «Ekte».

Louice fikk alltid middag servert, men likevel vegret hun seg for å invitere venner med hjem.

På barneskolen hadde ikke familien midler nok til å sende henne på SFO.

– Hadde du lyst til å gå på SFO?

– Ja, veldig lyst. Det var der alle var. Jeg hang i gangene, var på skoleplassen, ventet. Noen ganger gikk jeg hjem og ventet til jeg så de andre ute i gaten. Det er kjipt å føle seg som den eneste som ikke er med på det som de andre er med på, sier hun.

Antall fattige barn øker

Andelen barn som vokser opp i familier med lavinntekt øker i Norge. I 2019 levde 115 000 barn, som utgjør rundt 1 av 10, i en familie med lavinntekt, ifølge tall fra SSB.

Louice beskriver en følelse av skyld for den økonomiske situasjonen.

– Det er kjipt å vite at det er økonomien hjemme som stopper deg. Samtidig føler man at det er sin egen feil. De må bruke penger på mat og klær til meg.

SKYLDFØLELSE: Som barn kunne Louice kjenne på skyld for at det var trangt økonomisk hjemme. Foto: Marit Stensby/Screen Story

Det var flere faktorer i livet til Louice som gjorde hverdagen vanskelig. Dårlig økonomi bidro til at hun etter hvert begynte å slite psykisk.

– Det var lite motivasjon til å fortsette. Det meste jeg gjorde i hverdagen, var å sove. Da var det vanskelig å se verdien av livet. Det var veldig ekkelt. Jeg visste ikke hva det var, sier hun.

– Var det en sammenheng mellom økonomien og din psykiske helse?

– Det går nok an å trekke noen tråder. Jeg har mye angst på butikker i dag. Jeg kan stresse veldig for summen på varene jeg kjøper. Redd for at kortet skal gå i null selv om jeg ikke mangler penger. Jeg kan komme ut av butikken uten de tingene jeg skulle kjøpe, forteller hun.

Se hele episoden av «Ekte» her:

– Det er alt håpet du har

Fra Louice var barn, har hun alltid visst at hun vil jobbe for å komme ut av situasjonen hun var i. Det målet har hun i dag nådd.

– Det er fordi jeg spurte etter og klarte å ta imot hjelp. Det kommer til et punkt hvor du må ta imot de som vil være der og hjelpe deg videre. Det er nesten alt håpet du har, sier hun.

Hun fikk hjelp av Utekontakten i Bergen til å finne et sted å bo og å mestre livet med psykiske lidelser.

– Jeg fullførte skolen, og da jeg fylte 18 år flyttet jeg for meg selv. Da måtte jeg ha støtte av NAV, helt til jeg flyttet igjen i fjor og fikk jobb i Utekontakten, forteller hun.

TATOVERT: Louice bruker tatoveringer for å fortelle sin historie på sin egen kropp. Foto: Marit Stensby/Screen Story

Louice fikk jobb som erfaringskonsulent. I jobben kan hun bruke egne erfaringer til å hjelpe ungdom som sliter.

– Jeg vil være en som hjelper andre, på måter jeg følte jeg ikke hadde, sier hun.