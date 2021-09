– Aalesund har fått seg en veldig god fotballspiller

Eirik Horneland var opptatt av èn ting i timene før overgangsvinduet stengte; At floken med Kristoffer Barmen skulle løse seg.

Det var hektiske timer for Brann og Kristoffer Barmen tirsdag kveld. Rett før midnatt ble 28-åringen bekreftet klar for Aalesund på en kontrakt ut sesongen.

– Jeg var på Stadion til åtte, halv ni, og var opptatt av å få løst situasjonen mot Kristoffer. Jeg er glad for at det løste seg og ønsker han all lykke til i Aalesund. De har fått seg en veldig god fotballspiller, sier Brann-trener Eirik Horneland.

Mandag ble det varslet fra Barmens-advokat at spilleren ville møte på onsdagens trening dersom ikke konflikten løste seg.

– Er du lettet, Horneland?

– Jeg er glad på hans og Branns vegne for at det ikke eskalerte i noe mer, og synes begge parter har jobba på en god måte for å avslutte det på en skikkelig måte.

– Er dette dag èn i en ny tidsepoke for Brann?

– Ikke dag én, men vi står i en litt annen situasjon i dag enn for noen dager siden, og det er befriende. Så har vi en stor jobb foran oss om å overbevise om at det er gode holdninger i Brann.

Barmen til TV 2: – Blytungt å stå i denne stormen

– En kompis

På onsdagens trening møtte en tydelig mer optimistisk trener og spillegruppe. Styreleder Birger Grevstad jr. observerte treningen, og innrømmer at det har vært en lettelse å få løst konflikten med Barmen.

– Det har vært en vanskelig situasjon, det er en kompis for mange av spillerne og plutselig skjer det noe som ikke er så gøy. Jeg tenker at dette var en god måte å få løst det på, sier Grevstad.

Han jobbet tett med daglig leder Vibeke Johannesen på Stadion til overgangen var klar.

– Hva hadde dere gjort dersom saken ikke hadde løst seg og Barmen stilte på trening i dag?

– Man vet aldri, jeg hadde håpet at det ikke skulle komme, det hadde vært litt vanskelig. Derfor er jeg glad for at det fikk en positiv utgang, sier Grevstad.

Nå varsler styrelederen en grundig gjennomgang av hele nachspiel-saken.

– Hele styret har vært tett involvert, og vi skal evaluere grundig fra A til Å.

Rasmussen blir værende

Brann-trener Horneland tror laget nå kan konsentrere seg om det sportslige.

– Det har vært noen hektiske uker, nå føler jeg vi at vi kan begynne å kommunisere og tenke fremover, og prøve å reise oss igjen. Vi har en stor oppgave der, sier Brann-treneren, med henvisning til tabellsituasjonen.

Til rådighet har han en langt slankere tropp, uten Vegard Forren og Mikkel Andersen, som har terminert sine kontrakter med Brann, samt Thomas Grøgaard som i går signerte for Strømsgodset - og Kristoffer Barmen.

Mathias Rasmussen, som ble bedt om å finne seg en ny klubb, er imidlertid fortsatt Brann-spiller.

– Rasmussen situasjon er at han blir værende i Brann, noe jeg er veldig glad for. Han er en veldig god fortballspiler.

Horneland oppgir at Rasmussen ikke blir spilleklar med det første, på grunn av problemer med en slimpose i kneet, men at 23-åringen er en av dem han satser på.

– Han har noen unike kvaliteter som vi trenger i laget og har vært i utvikling i Brann siden han kom i høst. Jeg tror han og alle andre er veldig revansjesugne.

– Hvordan har dialogen dere mellom vært?

– Vi har vært åpne og ærlige med hverandre, så vi er klare til å gå videre sammen.

Uavklart kapteinssituasjon

Brann-kaptein Daniel Pedersen var også tilbake på treningsfeltet på onsdag, han har nylig vært uten med en skade. I media har det blitt diskutert hvorvidt Pedersen kan fortsette som kaptein, etter at det ble kjent at han var en av nachspieldeltakerne.

–Jeg har vært innforstått med diskusjonen. Jeg har selv satt meg selv i en dum situasjon, og det eneste jeg kan gjøre er å være god på å håndtere det. Det er å være med å vise veien frem og vinne kamper for Brann slik at vi holder oss i Eliteserien, sier Pedersen til TV 2.

– Har du fått signaler på at du ikke skal være kaptein?

– Nei, det har jeg ikke fått.

Eirik Horneland sier til TV 2 at det foreløpig er en intern diskusjon omkring kapteinsrollen, som ikke er avklart.

– Jeg har ikke hatt hodet med meg til å vurdere dette. Nå skal vi ha noen dager der vi samler oss og setter oss ned i ro og mak og finne ut hva som er best for oss. Deretter vil vi kommunisere det utad.