Familiefar hadde amfetaminlab i kjelleren – dømt til 14 års fengsel

Den litauiske familiefaren innrømmet befatning med nesten en tredel av all amfetamin beslaglagt i Norge i fjor.

37-åringen møtte i retten i forrige uke. Der erkjente han å ha tillatt at hele 143,8 kilo amfetamin ble produsert i kjelleren der han bor.

TV 2 har tidligere fortalt historien om hvordan politiet en tirsdag i april i fjor pågrep mannen på en parkeringsplass i Rykkinn.

Da hadde han akkurat overlevert en pappeske med om lag 40 kilo amfetamin til en bærumsmann som politiet spanet på.

Amfetaminkjeller

Politiet reiste etter dette til litauerens hjemmeadresse. Der fant de en kjeller stappfull av utstyr som tydelig hadde blitt brukt til narkotikaproduksjon.

Politiet fant også to bærenett fulle av amfetamin.

Ifølge politiet er både litaueren og bærumsmannen fotsoldater i et nettverk som fremdeles er under etterforskning.

LABORATORIUM: I denne kjelleren er det produsert amfetamin til flere millioner kroner. Foto: Kripos

I retten la statsadvokat Carl Fredrik Fari frem flere meldingslogger som viste at litaueren og svogeren hans, som også er siktet i saken, har hatt kontakt med et tidligere medlem av den kriminelle gruppen A-gjengen i Oslo.

Kripos mener det er sannsynlig at det tidligere gjengmedlemmet er sjef for nettverkets import av amfetamin og ingredienser til produksjon til Norge.

14 års fengsel

Litaueren er nå dømt for befatning med totalt 158,8 kilo amfetamin.

KJEMPEBESLAG: Totalt inneholdt bærenettene mer enn 40 kilo amfetamin pakket i beholdninger på omkring én kilo per pakke. Foto: Kripos

Retten er enig med politiet i at mannen ikke fremstår som en bakmann, men påpeker at han heller ikke er en perifer aktør. Han har innrømmet å ha medvirket til produksjon og distribusjon av store mengder amfetamin.

Familiefaren er dømt til 14 års fengsel, i tråd med aktors påstand i saken. Også mannens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, mener dommen er som ventet.

– Det er vanskelig å få lavere straff med det kvantumet og med en kort, sen erkjennelse som kun involverer ham selv. Når det er sagt, er det åpenbart at straffenivået må ned for større kvantum. Det spiler i dag ingen rolle om man er skyldig i 100 kilo eller 100.000 tonn. Det er et dårlig signal å sende ut til bakmenn og de som tjener de store pengene, sier Bratlien.