Protestliste fossar fram - nest størst i ny meiningsmåling

TV 2 har i ei serie saker fortalt om korleis det byggar seg opp til eit protestval i Alta.

Lista Pasientfokus blei oppretta på bakgrunn av ein årelang kamp for etablere akutt- og fødeklinikk i byen, og fleire sentrale finnmarkspolitikarar har gått over til Pasientfokus, eller gitt si stemme til lista.

I ei meiningsmåling Infact har gjort for Amedia får lista no heile 16 prosent av stemmene og er dermed blitt det nest største partiet i regionen.

Dominerer i Alta

Meiningsmålinga til TV 2 sist veke viste at partiet hadde 6,3 prosent av stemmene i regionen.

Valanalytiker, Terje Sørensen, meinte den gong at viss partiet heldt fram med ein god valkamp, ville det ikkje vere usannsynleg at dei kunne få eit mandat.

I Alta-regionen med kommunane Kautokeino og Loppa, der fleire ivrige sjukehusforkjemparar held til, seier heile 37,5 prosent av dei vil stemme Pasientfokus.

Arbeiderpartiet tronar framleis øvst med 27,3 prosent av stemmene i Finnmark, medan Senterpartiet legg seg på ein tredjeplass med ikkje meir enn 15 prosent.

Raudgrøn fødestrid

I helga fortalde TV 2 om Sarah som opplevde ein dramatisk fødsel ved fødestova i Alta. Då barnet ikkje kom ut, måtte det dyttast inn i livmora igjen og Sarah måtte fly 14 mil til næraste sjukehus.

Det er historier som dette som gjer at innbyggarane i Alta går til protestval i år. Fleire meiner dei etablerte partia har brote valløfter om å etablere akutt -og fødeklinikk i byen under valet i 2017.

Etter historia om Sarah lanserte Senterpartiet eit heilt nytt regjeringskrav på måndag.

UROKKELEG: Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe (Sp). Foto: Gorm Kallestad

– Vi vil først kreve at det i nord blir oppretta ein fødeavdeling i Alta, og så ein fullstendig gjennomgang av fødetilbodet i Noreg der vi vektlegg reiseavstand på ein helt annan måte enn det som til no har vore tilfelle, sa helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe til TV 2.

Under TV 2 sin partileiardebatt tysdag kveld, bekrefta også Vedum at dette var eit krav i ei ny regjering.

Får ikkje Ap på laget

Men deira einaste ønskelege regjeringspartner, Arbeiderpartiet, kallar det ein valbløff.

FALSK LOVNAD: Helsepolitisk talsperson for Ap, Ingvild Kjerkol. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– I Finnmark i dag har vi to akuttsjukehus, og det finst ikkje nok spesialistar til eit tredje akuttsjukehus. Til det treng ein gynekologar, anestesilegar, røntgenlegar. Dei spesialistane finst ikkje. Dei finst ikkje i Senterpartiet sitt budsjett heller - for det har eg lese nøye, meinte helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol.

Også partileiar Støre sa under debatten at desse prioriteringane ikkje var å finne i Sp sitt budsjett.