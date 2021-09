Smitten har nesten doblet seg på en uke – derfor er ikke FHI like bekymret

Selv om smitten har økt kraftig, mener FHI at det er lite sannsynlig at smittebølgen blir like stor som tidligere.

Antall meldte tilfeller har økt kraftig de siste ukene.

Ifølge FHI er det foreløpig meldt om 8619 smittetilfeller i forrige uke, som er nær en dobling siden uken før.

– Dette er det høyeste antall meldte tilfeller registrert i løpet av pandemien, skriver FHI.

R-tallet har gjennomsnittlig vært på 1,4 siden 7. august.

Til tross for nedslående smittetall, tror FHI at denne bølgen blir mindre.

– Selv om det nå er en økning i antall meldte tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner vi det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues, skriver FHI.

– Veldig endret

Avdelingsdirektør Line Vold forteller at det har vært stor fokus på smittetall under pandemien, og det derfor ikke er rart dersom folk blir bekymret når de ser rekorder.

– Derfor ønsker vi å minne om at forholdene mellom smittetall og sykehusinnleggelser er veldig endret nå. Tidligere var antall smittede som ble innlagt på sykehus mellom 3,5 og 4 prosent. Nå er tallet nede på én prosent. Det betyr at det er betydelig færre av de som smittes som blir alvorlig syke og trenger hjelp, sier hun til TV 2.

Selv om Vold ikke er veldig bekymret med tanke på smittetallene, sier hun at det gjenstår å se hvordan utviklingen blir.

– Foreløpig er antall innleggelser relativt lav og sykehusene melder ikke om kapasitetsproblemer. Vi følger utviklingen tett, og spesielt da utviklingen i sykdomsbyrden, sier hun.

Hun gjentar budskapet om at vaksinering er veien ut av pandemien.

– Det som bør prioriteres nå er vaksinering, og det er viktig at vaksineprogrammet går som det skal. Så er det viktigste hver og en av oss kan gjøre, å takke ja til vaksinene, sier Vold.

Størst økning

I uke 34 var det en økning i antall meldte tilfeller i alle aldersgrupper sammenlignet med uke 33.

Den største økningen var i aldersgruppen 13 til 19 år som økte 174 prosent og aldersgruppen 20 til 39 som økte 95 prosent.

Det har også vært en økning av smitte i alle landets fylker. To kommuner har hatt den største økning.

I Oslo og Trøndelag økte smitten med henholdsvis 156 og 129 prosent.

Økning i antall innleggelser

Forekomsten av nye innleggelser i sykehus er også økende i takt med at flere blir smittet.

De siste ukene har mellom 0,8 til 1,6 prosent av personene som har blitt smittet også blitt innlagt på sykehus med korona som hovedårsak til innleggelsen.

Det er foreløpig rapportert om 58 nye innleggelser i sykehus i uke 34, som er en økning fra 46 i uke 33.

– Antall nye sykehusinnleggelser og dødsfall i Norge er økende, men er fortsatt lavt sammenlignet med tidligere perioder med høy smittespredning. Dette skyldes sannsynligvis at vaksinasjon beskytter veldig godt mot alvorlig sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte, skriver FHI.

De siste fire ukene har medianalderen blant nye pasienter innlagt i sykehus vært 46 år.

– Eldre og andre risikogrupper har svært høy vaksinasjonsdekning, men med økende smitte forventes det fortsatt økning i antall sykehusinnleggelser framover, skriver FHI.

Av personene som ble innlagt på sykehus de siste fire ukene, var 66 prosent uvaksinerte, 15 prosent delvaksinerte og 20 prosent fullvaksinerte.

Flere vaksinerte blir smittet

FHI skriver videre at antall påviste tilfeller blant delvis og fullvaksinerte øker.

De siste to ukene har 3584 tilfeller blitt påvist hos delvis vaksinerte og 1397 hos fullvaksinerte.

– Antall vaksinerte smittede forventes å øke etter hvert som antall vaksinerte øker, skriver FHI.

Økende smitte på skoler

Det er særlig unge og unge voksne som smittes. Det har ført til mye smitte på skoler.

I uke 33 og 34 ble det til sammen registrert 127 smitteklynger på 1 til 7 trinn i skolen og 102 smitteklynger på 8 til 10 trinn.

Størstedelen av disse smitteklyngene ble registrert i Oslo og Viken.

– Smitten øker blant de unge. Det rapporters også fra skoler. Det er der vi ser at det er særlig utforinger med smittespredning og å tilrettelegge for et system som gjør at man har oversikt og kontroll. Vi forstår at kommunene opplever dette som krevende, sier Vold.