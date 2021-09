Her er deltakerne i nytt «71 kjendis»-konsept: – Kommer ikke til å bæsje på en måned

Fire kjendis-duoer skal konkurrere mot hverandre i et kappløp på kryss og tvers av Norge i det nye konseptet «71 grader nord - team».

De fire lagene består av Jon Almaas (programleder) og Adam Schjølberg (komiker), Vita og Wanda Mashadi (influensere og TV-profiler), Victoria Tolaas (PT og influenser) og Safari Shabani (programleder og youtuber), og Thomas Alsgaard (tidligere skiløper) og Elisa Røtterud (journalist og eventyrer).

God kveld Norge tok en prat med deltakerne før de la ut på tur gjennom hele Norge.

Jon Almaas og Adam Schjølberg

Både Almaas og Schjølberg har vært med på «71 kjendis» tidligere og ser frem til å bare være en duo denne gangen.

FØRSTE TUR: Jon Almaas og Adam Schjølberg har aldri vært på tur sammen før. Nå er de på samme lag i «71 grader nord - team». Foto: Haakon Lundkvist

Almaas er best kjent fra programmet «Side om Side» og «Praktisk info med Jon Almaas», mens Schjølberg er komiker og kjent fra blant annet TV 2-programmet «Sofa».

De har aldri vært på tur sammen før og ser frem til å bli bedre kjent:

– Mange tror at jeg er en særing som kan være ubehagelig å være sammen med. Jeg føler ikke det selv, ler Almaas.

Schjølberg understreker at han ikke har det inntrykket av Almaas:

– Jeg tror vi kommer til å finne ut at vi er mye likere enn vi tror, forteller Schjølberg.

Komikeren gruer seg til å kjenne på frykt under konkurransen, mens Almaas kjenner mer på klaustrofobi.

Da Almaas vant «71 kjendis» i 2020 fikk han god nytte av en notisbok som han brukte til å notere viktig informasjon i underveis. Denne strategien går han for denne gangen også:

– Det er veldig viktig!, understreker han.

Vita og Wanda Mashadi

BESVIMTE: Vita Mashadi (venstre) har besvimt hver gang hun har deltatt i realitykonkurranser. Her sammen med tvillingsøster Wanda Mashadi. Foto: Haakon Lundkvist

Tvillingene Vita og Wanda har høye forventninger til «71 grader nord - team» konkurransen. De håper at det vil by på spektakulære opplevelser, at det blir hardt og får dem ned i kjelleren.

Vita og Wanda har tidligere hatt sin egen serie på NRK som også heter «Vita & Wanda». De er godt kjente influensere og har vært med i flere realityprogram.

Deres største frykt for turen er vann og dersom det kommer oppgaver som må gjennomføres i vannet.

– Jeg har aldri prøvd å være under vann. Jeg vet ikke hvordan det blir hvis jeg må dykke i vann, forklarer Wanda.

Søstrene understreker at de skal være flinke til å huske på å drikke masse vann under konkurransen ettersom det har bydd på problemer før:

– Jeg har svimt av på alle reality jeg har vært med på. Er ikke det helt sykt?, ler Vita som ramser opp at hun har besvimt under «Robinson», «71 kjendis» og «Kompani Lauritzen.»

Søstrene tror de har en fordel ved å være søsken ettersom de er gode i team både på tur og i hverdagen.

– Jeg vet at dersom Wanda blir stille så er det fordi hun trenger å puste, mens dersom jeg babler i en time så er jeg egentlig sliten men må få tømt meg, forteller Vita.

Thomas Alsgaard og Elisa Røtterud

Røtterud ser frem til å gå på tur med Alsgaard, som hun kaller en legende, og få høre flere historier fra livet hans.

GROTTER OG VANN: Thomas Alsgaard håper det ikke blir oppgaver der de må inn i trange grotter, mens Elisa Røtterud er mest redd for vann og høyder. Foto: Haakon Lundkvist

Alsgaard er tidligere skiløper og har vunnet flere medaljer i blant annet OL og VM. Røtterud er journalist og eventyrer som elsker å gå i fjellet.

Duoen kjenner hverandre ikke fra før, men har allerede oppdaget nye sider ved lagkameraten:

– Jeg visste ikke at du var så rappkjeftet, sier Røtterud om Alsgaard.

Hun forteller at de begge er spent på konkurransen, men at hun ikke er så glad i vann eller å hoppe fra høyder i strikk.

Alsgaard har andre frykter når det gjelder turen:

– Folk er det verste, ler han og legger til:

– Og nummer to er grotter. Jeg har veldig klaustrofobi, der kommer jeg til å få store problemer.

Røtterud forteller at hun bygger seg et alter ego for å jobbe med frykten, men lurer på hvordan Alsgaard kan hjelpe henne dersom de må ut i vann.

Alsgaard har strategien klar:

– Du er så liten og lett, så jeg bare hiver deg uti, ler han.

Victoria Tolaas og Safari Shabani

Tolaas jobber som PT og influenser og har tidligere deltatt i NRK-programmet «Norges tøffeste». Shabani er en programleder og youtuber som blant annet har laget serien «Safari på safari».

Tur-duoen håper på en flott opplevelse og Tolaas understreker at hun håper konkurransen også blir krevende:

TURMAT OG UTFORDRINGER: Safari Shabani ser frem til å gå tur, turmat og sove i telt, mens Victoria Tolaas håper hun får en skikkelig utfordring på turen. Foto: Haakon Lundkvist

– Målet er å oppleve litt mer ekstreme utfordringer på turen, sier hun.

Klatring er en av oppgavene hun håper at de vil få i konkurransen «71 grader nord - team».

Shabani gleder seg derimot mest til å gå på tur, sove i telt og spise turmat.

Youtuberen er redd for vann ettersom han ikke kan svømme, men Tolaas var tidligere svømmer og håper de kan løse det problemet underveis.

Ettersom «71 grader nord» har et mål om å ikke etterlate seg noe i naturen under konkurranden må deltakerne rydde opp etter seg - selv etter de har vært på do.

Det var ikke alle deltakerne klar over:

– Hæh?! Må man bære det hele veien? Nå kommer jeg ikke til å bæsje på en måned, sier Shabani litt forskrekket.