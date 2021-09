Slik ble Ida svindlet grovt av ektemannen

Historien til Ida Marie Hansen (40) startet da hun møtte Geir Selvik Malthe-Sørenssen. Han var den gang en anerkjent krimjournalist, privatetterforsker og forfatter.

De levde et vanlig liv som familie – med hus og jobb. En dag skulle alt bli snudd på hodet.

En morgen i 2015, da Ida Marie var på jobb, fikk hun et ubesvart anrop på telefonen sin. Hun satt i et møte i forbindelse med sin stilling som rådgiver for fiskeriministeren.

Da hun så det ubesvarte anropet, gikk hun ut fra møtet for å ringe opp igjen. I den andre enden var politiet.

– Da kom den vonde klumpen i magen, og jeg var redd for at det hadde skjedd noe med familien min. Politidamen fortalte meg at han jeg var gift med var pågrepet og siktet for grov korrupsjon, forteller Ida Marie til God morgen Norge.

Beskjeden kom som lyn fra klar himmel. Sakene rundt eksmannen fikk massiv omtale i media, men Ida Marie forteller for første gang om hvordan hun opplevde alt sammen i boken «Jeg var gift med en bedrager».

SNAKKER UT FOR FØRSTE GANG: I boken "Jeg var gift med en bedrager forteller Ida Marie Hansen (40) hvordan hun opplevde alt som skjedde, Foto: Skistad/God morgen Norge

– Jeg har levd med så mye manipulasjon og bedrag. Det å få skrevet denne boka og fortalt min historie gjør at jeg kan få satt et punktum og komme videre i livet mitt. Det har vært veldig viktig for meg. Han har tatt fra meg så mye, men historien, den kan han ikke ta fra meg, påpeker hun.

Mye omtalt i media

Geir Selvik Malthe-Sørenssen (56) er et navn mange kanskje husker fra de mange avisoverskriftene.

Den tidligere privatetterforskeren og journalisten var forfatter av boken «Forfalskningen», der han hevdet at han kunne dokumentere «politiets løgn i Treholt-saken». Senere kunne VG avsløre at Malthe-Sørenssen bløffet i Treholt-saken.

Det stoppet ikke der. Han ble senere dømt for en rekke bedragerier, også mot sine nærmeste og mot Ida Marie Hansen som da var hans kone. Dette er enda en stund frem i tid, og akkurat denne telefonsamtalen fra politiet var starten på det som skulle snu livet opp ned for Ida Marie.

Hva skal jeg si til Erna og regjeringen. Hva skal jeg si til familien min? Ida Maria Hansen

– Jeg husker veldig godt at jeg prøvde å få med meg hva politidamen sa, men det gikk ikke fordi det var så mange tanker i hodet mitt. Alt fra hva jeg skulle si til sjefen min, som er statsråd, og hva skal jeg si til Erna og regjeringen. Hva skal jeg si til familien min?

Etter å ha avsluttet telefonsamtalen, ble hun sittende urørlig på kontoret sitt med tusen spørsmål.

– Når var det du først merket at noe ikke var som det skulle?

– Jeg tror en av de første gangene at jeg begynte å mistenke at noe var galt var da han et par år tidligere fortalte meg at legen hadde funnet en svulst i hjernen hans. ifølge han selv, hadde legene sagt at svulsten var for liten til å opereres.



Hun sier ektemannen da fortalte henne at han ikke ville leve med en svulst i hjernen og ønsket å dra til utlandet for å ta en laseroperasjon.

Løy om hjernesvulst

Hun hadde forståelse for at ektemannen ønsket å fjerne svulsten, men stusset likevel over at han skulle fly opp og ned til Frankrike på dagen for å ta operasjonen.

– Han ville ikke ha med meg, men jeg ville gjerne bli med. I tillegg kom han hjem og hadde ingen merker i hodet. Man kan ikke spørre den man er gift med om han virkelig har kreft. Alle kjenner noen som har fått en diagnose og man vet at i mange tilfeller går det ikke bra. Samtidig prøvde jeg å skyve vekk den mistanken. Jeg tenkte; «Hvis dette ikke stemmer. Hva mer kan da være løgn?». Samtidig var jeg livredd for om jeg og familien skulle miste han, forteller hun til God morgen Norge.

I virkeligheten hadde han ikke svulst på hjernen. Dette skulle senere vise seg å bli ett av en rekke punkter som kom frem i dommen mot han.

Han ble først etterforsket i 2015, men paret ble ikke separert før 2016.

– Etter at han ble varetektsfengslet i 2015, begynte jeg å nøste opp i ting selv og fant ut at han hadde tatt opp mye lån fra familie og venner. Jeg var klar til å gå fra han, men da han kom ut av varetekt, forteller han at han hadde blitt truet på livet av kriminelle for å ta opp disse lånene. Politiet trodde også på hans forklaring, noe som var avgjørende for meg, forteller 40-åringen.

Var i utlandet da sjokkbeskjeden kom

På dette tidspunktet hadde vikariatet hennes i regjeringen gått ut. De dro derfor til England for at hun kunne ta en mastergrad. Til da hadde hun kun fått vite bruddstykker av hva som egentlig hadde skjedd den sommeren han var varetektsfengslet.

Plutselig en dag fikk hun beskjed om at det ble skrevet saker om hennes daværende ektemann i media.

I ENGLAND: Hun og hennes daværende ektemann flyttet til england for at Ida Marie kunne ta mastergrad. Foto: Privat

– Da begynte media hjemme med å skrive om at han hadde forfalsket kilder i Treholt-saken. Samtidig leste jeg at huset vårt hjemme i Norge var tvangssolgt.

Det kom som et stort sjokk for Ida Marie. Der og da ante hun ikke bakgrunnen eller årsaken. Det ville hun sakte, men sikkert snart få svar på.

Dømt i retten

Etter rettsaken ble eksmannen hennes i 2018 dømt til tre år i fengsel for grovt bedrageri og dokumentforfalskning. I tillegg måtte han betale over syv millioner kroner i erstatning til ofrene. Et av ofrene var altså Ida Marie. Malthe-Sørenssen erkjente seg skyldig på alle punkter av tiltalen.

– Han hadde ikke betalt låneavdragene. Jeg visste ikke om at han hadde forfalsket underskriften min og fant ikke ut av det. Etter varetektsfengslingen trodde jeg nemlig at jeg overtok avdragene på huset og betalte ned.

I tiltalen til eksmannen står det at han skal ha forfalsket dokumenter og signaturer for å få tilgang på penger. Blant annet skal han ha forfalsket Ida Marie sin underskrift flere ganger.

Malthe-Sørenssen ble også tiltalt for å ha lurt kona med falske e-poster, der han har lagt frem falsk dokumentasjon på hvordan han betalte ned lånet på deres felles bolig.

– Det jeg trodde var penger som gikk til banken gikk inn på en konto i hans navn, forklarer hun.

Geir Malthe-Sørenssen takket nei til å stille til intervju i God morgen Norge, men sier via sin advokat advokat, Julie Conradi Larsen, følgende om bokutgivelsen:

«Geir Malthe-Sørenssen er klar over at hans handlinger påførte mange mennesker, og da spesielt hans nærmeste familie mye smerte. Dette er noe han beklager og har beklaget på det sterkeste. Han har ingen kommentarer til boken utover at innholdet er forfatterens forståelse av det som skjedde. Malthe-Sørenssen ønsker ikke å kommentere detaljer eller påstander av hensyn til familien, og da spesielt hans mindreårige barn.

Min klient har lenge holdt en lav profil i media, og har unnlatt å ta flere kamper nettopp av hensyn til familien. Han har erkjent de faktiske forhold i det han er domfelt for, og har også gitt en forklaring på hvorfor dette skjedde. Nå har han sonet sin dom og gjort opp for seg.»

Visste ingenting

– Hvordan kunne du la dette skje uten å legge merke til noe?

– Han var veldig god til å prate for seg. Når man gifter seg med noen, velger man å stole på dem, sier Ida Marie.

Hun trodde hun var en av få som opplever økonomisk bedrag fra partner, men i ettertid har hun funnet ut at dette ikke er realiteten. Derfor ønsker hun å fortelle sin historie nå.

– Det er mange som går og tror at det skjer ikke andre enn dem. Jeg gikk i England og trodde at alle der hjemme i Norge trodde at jeg visste alt. Jeg vil komme skammen til livs.