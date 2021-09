Prinsesse Ingrid Alexandra friskmeldt

Det bekrefter kronprins Haakon til NRK.

Den øvrige kronprinsfamilien testet ikke positivt.

Prinsessen er elev på Elvebakken videregående skole, der det har vært et koronautbrudd med en rekke smittede.

Det var søndag for halvannen uke siden at kongehuset opplyste at prinsesse Ingrid Alexandra hadde testet positivt for korona, og at hun var isolert hjemme på Skaugum.

Den øvrige kronprinsfamilien ble også testet, men avla ikke positive prøver, skrev Kongehuset på sine nettsider.



Prinsesse Ingrid Alexandra er det første kjente smittetilfellet i den norske kongefamilien.

I november i fjor ble kongeparet satt i koronakarantene, etter at en ansatt på slottet fikk påvist koronaviruset.

Men både Kong Harald og dronning Sonja testet da negativt.