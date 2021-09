Frykter at konfirmasjonen må utsettes: – En rar situasjon å være i

Familien til Aurora H. Nansdal (15) har planlagt konfirmasjonen i et år. De har bestilt kake, leid lokale, invitert gjester og ordnet med det meste.

Men smittetallene øker, og familien er nå redd for at konfirmasjonen, på Spikkestad i Asker, må utsettes.

– Jo mer det nærmer seg, jo mer øker smitten. Da har stressnivået i familien også økt, sier mor Benedicte H. Nansdal til TV 2.

Det siste døgnet har smitten vært rekordhøy, og FHI rapporterte om at det forrige uke har vært nesten en dobling av antall smittede i forhold til uken før.

Den største smitteøkningen har vært hos aldersgruppen 10-19 år, noe som betyr at halve familien Nansdal er i den mest utsatte gruppen, med to barn på 14 og 15.

– Kommer ikke flere konfirmasjonsdager

Familien bekymrer seg for potensielle nye smitteverntiltak, men det er likevel todelt:

NØYE PLANLAGT: Foreldrene til konfirmanten, Benedicte H. Nansdal og Ole Maris Nansdal, har forberedt seg på feiringen i et år. Foto: Privat

– Vi vil ha tiltak for å stoppe smitten i samfunnet, men samtidig vil vi gjennomføre konfirmasjonen, sier Benedicte H. Nansdal.

Forrige helg skulle konfirmanten spille cup i Drammen. Hun måtte da teste seg tre ganger for å unngå karantene. For å begrense sjansen for å bli smittet, har familien selv innført midlertidige tiltak som de i de kommende ukene velger å forholde seg til.

– Det kommer flere kamper, men det kommer ikke flere konfirmasjonsdager, sier Nansdal.

«Treningsstopp»

De to barna, som vanligvis er aktive med sport, må holde seg unna trening og begrense sosiale aktiviteter frem til konfirmasjonen. Etter planen arrangeres den om halvannen uke.

TRENINGSSTOPP: Søsknene Jacob (14) og Aurora (15) begrenser sosiale aktiviteter for å redusere sannsynligheten for at konfirmasjonen til Aurora må utsettes. Foto: Privat

– Aurora synes det er kjedelig at hun ikke kan spille håndball og være så mye med venner, men hun gleder seg veldig og er bekymret for at det ikke skal bli noe av. Det er en rar situasjon å være i, sier Nansdal.

Broren til Aurora, Jacob H. Nansdal (14), skal konfirmeres til våren 2022, og tar også del i «treningsstoppen» som familien har innført.

– Han har forståelse for at dette er noe vi nå må ta hensyn til sammen, men håper at dette ikke lenger er et tema i mai, sier moren.

Kan gjennomføre arrangementer

FHI er ikke særlig bekymret for de høye smittetallene. Over tre millioner nordmenn er fullvaksinert, og de forventer derfor ikke at denne bølgen blir like ille som tidligere.

KAN GJENNOMFØRES: Nakstad mener at konfirmasjoner fremdeles kan gjennomføres så lenge man holder seg til satte regler. Foto: Berit Roald / NTB

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener at konfirmasjon fortsatt kan gjennomføres, til tross for kraftig smitteøkning.

– Hvis man følger de rådene og reglene som gjelder kan man gjennomføre slike arrangementer. De aller fleste deltagerne vil være vaksinerte, derfor utgjør det ikke lenger en like stor smitterisiko. Ansamlinger av unge uvaksinerte mennesker på fest har et helt annet risikobilde akkurat nå.