Johansen etterlyser klare smittesvar: – Vi er usikre på hvordan dette skal tolkes

Det er registrert 677 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er det høyeste tallet på ett døgn så langt under pandemien.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) møtte pressen i forbindelse med den kraftige smitteøkningen i Oslo onsdag ettermiddag, etter han ba nasjonale helsemyndighetene om råd.

– Rådene er veldig avventende. FHI har sagt at dette er en høyere smitteøkning enn forventet. Vi har vært opptatt av å få råd som er helt tydelige, men vi er litt usikre på hvordan rådene skal tolkes, sier Johansen.

Han sier videre at smitten er høy i hovedstaden, men at innleggelsestallene fortsatt er lave.

– Vi er usikre på hvordan vi skal forholde oss til dette.

Vurderer tiltak

Johansen mener det viktigste han trenger svar på er om Oslo bør slå ned smitten nå.

– Har vi grunn til å være bekymret og bør vi få ned tallene drastisk? I så fall må man innføre tiltak på bakgrunn av det. Vi vil ha tett kontakt med helsemyndigheten før vi bestemmer oss for eventuelle tiltak, sier byrådslederen.

– Hvilke signaler har du fått på hvor mye smitte Oslo kan tåle?

– Det har vi ikke fått noe tydelig på. Jeg skjønner at det er en krevende vurdering, sier han.

I tillegg til svar om smittesituasjonen, etterlyser byrådslederen også svar på om unge mellom 12 og 15 år skal vaksineres.

– Vi regner med at anbefalingen kommer om kort tid, og da er vi eventuelt klare for å iverksette det, sier han.

Ikke gult nivå

Johansen har foreløpig ikke besluttet at han vil sette Oslo-skolene på gult nivå. Dette til tross for at svært mange skoler er rammet av høy smitte og utfordringer i forhold til testing og karantene.

– Resten av samfunnet er helt åpent. Da er det ikke sikkert gult nivå vil virke som smittereduserende, sier Johansen.

– Hva må til for at dere setter skolene på gult nivå?

– Da må vi få kraftig signal om at smitten på kraftig ned, sier han.

Han mener vi er i en annen situasjon nå enn i vår. Selv om smittetallene er høye, er over 70 prosent vaksinert i Oslo og færre blir alvorlig syke.