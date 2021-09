Norske Sofia (15) skal begynne på en av verdens beste ballettskoler

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Om én uke flytter Sofia Blok Lysvåg (15) til London for å følge ballettdrømmen.

– Det er ingen tvil om at det kommer til å bli ganske tøft, sier Sofia Blok Lysvåg (15) til God morgen Norge.

Blant over tusen søkere har hun blitt plukket ut til å starte på prestisjefulle The Royal Ballet School i London, og nå venter et intenst år med skole og trening.

Ifølge Ingrid Lorentzen, som er ballettsjef ved Den Norske Opera & Ballett, er det et trangt nåløye å komme gjennom.

– The Royal Ballet School er en av verdens beste ballettskoler. De har unger fra hele verden helt fra tidlig av. Jeg har veldig tro på at systemet kommer til å ta godt vare på henne, men at det er hardt, det er det ingen tvil om, sier hun til God morgen Norge.

Ville egentlig satse på svømming

For Sofia startet balletteventyret litt som en tilfeldighet. Hun hadde gått på barnedans som liten, men bestemte seg for at hun heller ville satse på svømming.

– Moren min fortalte meg da jeg var ni år at de hadde prøvedans på Operaen. Så tenkte jeg: «Ja, jeg bare gjør det», forklarer Sofia.

Hun dro på audition og kom inn på Ballettskolen ved Operaen. Sofia forklarer at det var kjærlighet ved første blikk.

– Med én gang jeg kom inn tenkte jeg: «Wow». Det var så inspirerende. Det er så utrolig fint på Operaen, mimrer 15-åringen.

Nå føler Sofia at dansingen gjør henne hel.

– Det er ultrakonsentrasjon. Man er veldig bevisst, og man er liksom bare i det øyeblikket. Det er vanskelig å beskrive, men det er en utrolig deilig følelse.

Etter seks år ved Ballettskolen, bestemte Sofia seg for å søke på The Royal Ballet School i London. Hun hadde deltatt på sommerleir der fire ganger før, og drømte om å få gå der på ordentlig.

Sofia i rollen som Askepott under Ballettskolens elevforestilling. Foto: Jörg Wiesner/Den Norske Opera og Ballett I juni tok Sofia tredjeplass i ballettkonkurransen Prix du Nord. Foto: Jörg Wiesner/Den Norske Opera og Ballett

Vanskelig å dra fra lillebror

Normalt sett ville Sofia reist til London for å gjennomføre opptaksprøven, men på grunn av korona måtte alt gjøres digitalt.

– I år sendte vi inn videoer som første runde. Og så hadde vi andre runde over Zoom. Det var ganske nervepirrende, forklarer hun.

Et par uker senere kom e-posten med svar fra skolen. Sofia fikk lillebror Lukas (12) til å lese den opp.

– Det var helt fantastisk. Først kunne jeg ikke tro det jeg hørte. Jeg husker at jeg hørte hjertet slå i brystet, jeg klarte ikke å forstå det, forteller hun.

I september starter Sofia på prestisjefulle The Royal Ballet School i London. Foto: Privat

Selv om 15-åringen gleder seg til å starte på skolen, vet hun at det kommer til å bli et strengt regime.

– Det er en veldig tydelig timeplan hver dag. Opp kl. 07, frokost, fire timer skole, fire timer ballett, en og en halv time lekser. Det blir ikke så mye fritid i ukedagene.

Sofia understreker at hun kommer til å savne hele familien, men at hun tror det tøffeste blir å flytte fra lillebror Lukas.

– Jeg har et veldig sterkt bånd til lillebroren min, så jeg tror det blir ekstra vanskelig. Han er jo bare tre år yngre enn meg, så vi har liksom vokst opp sammen, sier hun, og fortsetter:

– Etter en vanskelig dag på balletten, har jeg blitt vant til å kunne komme hjem og gi lillebroren min en god klem, så det kommer til å bli litt annerledes.

Lillebror Lukas (12) er en viktig støttespiller på tøffe dager. Foto: Privat Sofia i rollen som Clara under Nasjonalballettens oppsetning av Nøtteknekkeren. Foto: Tore Birkeland

Drømmer om Nasjonalballetten

På sikt har Sofia lyst til å vende hjem igjen til Norge og Nasjonalballetten.

– Nasjonalballetten er et kompani jeg har vokst litt opp med. Jeg har vært med i oppsetninger siden jeg var liten. Det er en av mine store drømmer å komme tilbake til Oslo, men det er jo et veldig høyt nivå.

Akkurat det kan ballettsjef Ingrid Lorentzen skrive under på.

– De er kjempegode. Nasjonalballetten er veldig god. Vi merker jo at noen av de beste danserne i hele verden søker seg hit, og de beste koreografene. Så vi er i en situasjon hvor vi kan få velge på øverste hylle. Det jobber vi for hver dag. Det tar vi ikke for gitt.

Lorentzen understreker at unge dansere må gjøre det som føles rett for dem.

– For noen er det riktig å dra, for andre er det riktig å bli. Det er flere veier til rom, og flere veier inn både til Nasjonalballetten og andre kompanier, sier hun.

Sofia vet ikke nøyaktig hva de neste årene vil bringe, men én ting er hun sikker på:

– Jeg kommer ikke til å slutte å elske å danse.

