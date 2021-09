Demonstrerte voldtekt på direkten – nå er programlederen suspendert

Den populære programlederen Yves de Mbella er nå suspendert med umiddelbar virkning, etter at tirsdagens TV-sendte voldtekts-simulering sendte en hel nasjon i harnisk.

I beste sendetid inviterte de Mbella en dømt voldtektsmann opp på scenen, og ba ham demonstrere voldtekt på en utstillingsdukke. Kringkastingsrådet i Elfenbenskysten sier innslaget inneholdt støtende ordbruk, oppfordret til voldtekt og nedverdiget kvinner, skriver Reuters.

Spurte om ofrene likte det

TV-kanalen Noyuvelle Chaine Ivoirienne, som står bak det populære talkshowet, beklager også episoden. Sesongfinalen, som egentlig skulle vises fredag, er nå tatt av lufta.

– Jeg er oppriktig lei meg for å ha sjokkert så mange, i mitt forsøk på å spre bevissthet. Jeg gjorde en feil, skriver de Mbella i et Facebook-innlegg.

🛑Yves De Mbela vigoureusement critiqué ce soir sur les réseaux sociaux pour cette scène SURRÉALISTE présentant UNE SIMULATION DE VIOL dans l’émission "la Télé d’Ici Vacances " sur NCI



Vos avis ? pic.twitter.com/jtPQcJ0mqG — La Côte d’Ivoire Est Chic 🇨🇮 (@CotedIvoire_off) August 30, 2021

– Jeg beklager også for alt som ble sagt under innslaget. Jeg ber om tilgivelse fra alle voldtektsofre, legger den nå suspenderte programlederen til.

Under det vulgære innslaget hjalp programlederen til med å legge dukken i riktig posisjon. Han spurte også den dømte voldektsmannen hvordan han valgte sine ofre, om han foretrakk at de var «tynne eller tykke», og hvorvidt ofrene «likte det».

På slutten av innslaget ble mannen spurt om «råd» til kvinner for å unngå å bli voldtatt.

Skal lede misse-konkurranse

Innslaget vakte umiddelbare reaksjoner på sosiale medier, både fra folk i Elfenbenskysten og resten av Vest-Afrika. Ifølge The Guardian har en underskriftskampanje som krever programlederens avgang fått nærmere 40.000 underskrifter.

– Vær så snill, si at dette er en drøm. Det er motbydelig, uakseptabelt, respektløst, særlig mot kvinner, skriver den kvinnelige rapperen Priss'K på Facebook.

Vold mot kvinner er et utbredt problem i Elfenbenskysten. Foto: Issouf Sanogo/AFP

Vold mot kvinner er et utbredt problem i Elfenbenskysten. I løpet av de siste to årene har 416 kvinner blitt drept i Abidjan, landets største by. I samme tidsrom ble det registrert 1121 tilfeller av voldtekt, mens 1290 mindreårige jenter tvangsgiftet.

Etter planen skal Yves de Mbella være programleder for skjønnhetskonkurransen Miss Elfenbenskysten førstkommende lørdag. Flere sponsorer av konkurransen varsler at tirsdagens innslag får konsekvenser, men har så langt ikke avklart om de Mbella fortsatt vil lede programmet.