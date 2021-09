Nilsen om Barmen: – Så vidt jeg vet har han ikke tatt livet av noen

(ÅLESUND/ TV 2): Etter noen hektiske timer ble Kristoffer Barmen Aalesund-spiller like før overgangsvinduet stengte ved midnatt.

– Det var mange timer og mye frem og tilbake. Det var en dialog mellom oss, Brann og Barmen i lang tid. Heldigvis løste det seg til slutt, sier Aalesund-trener Lars Arne Nilsen til TV 2 onsdag.

– Det er en god fotballspiller og jeg kjenner ham godt. Vi har fightet sammen i fem-seks år og vært med på mye sammen. Han er en som virkelig har stått opp for meg, laget og alltid vært en av de første jeg har tatt ut på laget. Han er en god fotballspiller, så det er grunnen til at vi ønsker ham, forklarer tidligere Brann-trener Nilsen.

– Han vet hvilke krav son blir stil her

Barmen har kontrakt med Aalesund ut 2021-sesongen.

– Hva håper du han skal tilføre her på den korte kontrakten som han har?

– Han er veldig anvendelig. Han kan spille midtstopper, anker, indreløper, 10er, spiss... Han er først og fremst en god fotballspiller, også har han masse rutine. Han er 28 år med 250 kamper i eliteserien, jeg synes han har sett bra ut for Brann i det siste.

De siste tre ukene har det vært mye oppmerksomhet rundt Brann og Barmen, som var en av de tolv Brann-spillerne som deltok på nachspielet på Brann Stadion.

Nachspiel-episoden førte til at Brann sparket Barmen, men spilleren var ikke enig i avgjørelsen. Det har pågått forhandlinger, og tirsdag ble de to partene enige om en sluttavtale.

– Det som har skjedd i Bergen har ikke jeg noen kommentar til, egentlig. Jeg kjenner ikke til detaljene i den saken. Vi har hentet Barmen fordi han er en god fotballspiller. Jeg kjenner ham, og han kjenner meg. Han vet hvilke krav som blir stilt til ham her. Han kommer opp til vår kultur, og det tror jeg kan bli bra for oss og bra for ham, sier Nilsen om nachspiel-saken.

– Har saken gjort deg skeptisk til å hente ham?

– Jeg og Barmen har som sagt jobbet sammen i fem-seks år, og vi har hatt våre diskusjoner tidlig i min Brann-karriere. De siste tre-fire årene hadde vi ingen problemer. Han visste hva kravene var og innordnet seg etter det reglementet vi hadde. Han hadde ingen problemer med det, slik jeg vurderer det. Så har det skjedd noe, selvfølgelig. Men det kan jeg rett og slett ikke kommentere, for jeg vet ikke detaljene, svarer Nilsen og legger til:

– Men det er ikke så veldig mange måneder siden Brann ga ham en fireårskontrakt, og det er jo fordi det er en bra fyr. Så har det skjedd ting som kan skje. Så går han videre, Brann videre og vi prøver å få noe ut av ham her. Det tror jeg vi skal få til.

– Så vidt jeg vet har han ikke tatt livet av noen

Nilsens sønn, Siver Heltne Nilsen, returnerte til Brann i sommer. Han var også en av de tolv som var med på nachspielet.

– Du har ikke snakket med Sivert om hva som har skjedd der?

– Så vidt jeg vet så var han innom det der berømte nachspielet på vei hjem. For meg er det vanskelig å vite hva som skjedde der. Så er det en sak jeg egentlig ikke kan kommentere. Som sagt, han har stått opp for meg og jeg har lyst å stå opp for ham. Han får en sjanse, så vidt jeg vet har han ikke tatt livet av noen i hvert fall. Så han har nok lært av den episoden, så får vi se hvor lang tid det går før han er 100 prosent igjen. Det er sikkert en tøff runde han har vært med på. Han får en ny sjanse her, og det synes jeg han fortjener. Men som sagt, jeg vet ikke mer om hva som har skjedd i Bergen, understreker Nilsen.

– Hvordan opplever du at han er påvirket av det som har skjedd?

– Jeg opplever at det har vært tøft for ham. Han har spilt i Brann i veldig mange år, og det de andre var med på der er sånt som preger dem selvfølgelig. Men man jo komme seg videre, sånn er det.

Nilsen vil ikke si mye om mulig forlengelse av kontrakten med Barmen når den går ut etter sesongen, men utelukker ikke et lengre samarbeid.

– Han skal være her i fire måneder, så får vi se. Vi skal prøve å få maks ut av ham, så er nok han en attraktiv spiller i januar. Om vi får ham med videre og om han vil være her får vi bare se, sier Aalesund-treneren.