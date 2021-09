Er du ute etter ny elbil? Da begynner du faktisk å få et luksusproblem. For antall modeller har økt kraftig det siste året og flere er på vei. Blant annet handler det her om nye bilmerker som nå etablerer seg i Norge.

Dette merkes naturligvis også hos de ulike bilimportørene. Flere av dem møter økt konkurranse med å sette ned prisene, gjerne i kombinasjon med nye utgaver av bilene sine.

Tidligere i år satte for eksempel Tesla ned prisen på sin Model 3. Rimeligste Model 3 gikk ned hele 50.000 kroner. Dette gjelder bilen som heter Model 3 Standard Range Plus. Ny pris: 349.900 kroner.

Priskutt nummer to for Polestar

Omtrent samtidig kom også Polestar med solid priskutt på sin elektriske 2. Det gjaldt både utgaven med to motorer og 4x4 – og nye versjoner med forhjulsdrift. Der rimeligste Polestar 2 tidligere koster 469.000 kroner, ble ny startpris nå 389.000 kroner.

Nå går prisene ytterligere ned. Polestar har akkurat kunngjort at Polestar 2 med forhjulsdrift blir 40.000 kroner rimeligere i den såkalte Standard Range-utgaven. Long Range blir på sin side 20.000 kroner billigere. Med to drivlinjer, to batteripakker og tre valgfrie utstyrspakker, vil kundene nå få Polestars elbil fra 349.000 kroner.

Her tester vi Polestar 2 med forhjulsdrift

Polestar 2 er en stor suksess i det norske markedet. Først kom den med to motorer og 4x4 - senere har versjonene med forhjulsdrift kommet til.

To utgaver med forhjulsdrift

Long Range har samme batteri som utgaven med firehjulsdrift og to motorer. Her har man i bunn og grunn bare fjernet den bakre motoren, men beholdt den opprinnelige batteripakken på 78 kWt. Denne har en rekkevidde på inntil 540 kilometer.

Standard Range har fått mindre batteri og dermed også noe lavere vekt. Den har rekkevidde på inntil 440 kilometer.

Polestar forklarer selv prisendringen med at den er «en naturlig følge av et marked i stadig endring».

Volvos første som bare er elbil – her er den i Norge

Volvo har kommet med ny utgave av elektriske XC40, den kutter prisen med nesten 100.000 kroner.

Ny utgave av Volvo XC40

– Vi har alltid hatt et mål om å tilby premium produkt til en tilgjengelig pris, og jobber kontinuerlig med det. Med dette blir Polestar 2 tilgjengelig for et enda bredere publikum og vil sånn sett bidra til å akselerere skiftet til mer bærekraftig mobilitet, sier Alexander Hørthe som er Norgessjef i Polestar.

Omtrent nøyaktig samtidig med dette, kom også Volvo med nyheter om priskutt. De har lansert en ny utgave av salgssuksessen XC40 Pure Electric.

Her dropper Volvo en av de elektriske motorene, dermed forsvinner også firehjulstrekken. Den nye utgaven har forhjulsdrift og mindre batteripakke enn i versjonen med 4x4, den estimerte rekkevidden til nykommeren ligger på 400 kilometer. Ny startpris: 439.900 kroner.

VW ID.4 er en av mange konkurrenter – her møtes den og XC40 til duell

Volvo C40 er akkurat lansert i Norge, dette er den første Volvoen som bare kommer som elbil.

Volvo skal være premium

Polestar 2 og Volvo XC40 har mange likheter. De er bygget på samme plattform og deler også det aller meste av teknologien.

At Volvoen likevel er såpass mye dyrere, skyldes flere ting: Som et helt nytt bilmerke har Polestar større behov for å konkurrere på pris enn sitt svenske søstermerke. Samtidig har Volvo i flere år jobbet hardt for å etablere seg som et premiummerke. Og da må man også ta sjansen på å ta seg godt betalt for bilene.

Suksessen til elektriske XC40 så langt sier ganske mye om at den strategien har vært vellykket.

LES MER: Ny modell kutter prisen med nesten 100.000 kroner

Video: Her er en forsmak på det vi får fra Volvo de neste årene