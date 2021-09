Vladas Kvederys ble drept på bursdagsfest

Øst politidistrikt skriver onsdag i en pressemelding at det var 57 år gamle Vladas Kvederys fra Litauen som ble drept på Fjellhamar. Han etterlater seg kone og ett barn.

Navn og bilde frigis i samråd med de pårørende opplyser politiet.

57-åringen var på en bursdagsfest på en privatadresse på Fjellhamar da han natt til 1. august ble drept med det politiet har omtalt som stikkskader.

Mann i 40-årene i varetekt

Påfølgende dag ble seks personer pågrepet og siktet i saken, men senere ble fem av de siktede løslatt. Mannen som fortsatt sitter varetektsfengslet er en mann i 40-årenen fra Polen.

– Den polske mannen som er siktet for drapet på Fjellhamar 1. august 2021 samtykket mandag til fire nye uker varetektsfengsling med brev og besøkskontroll. Status for de fem andre er at mistankegrunnlaget er kraftig svekket, men de er fortsatt formelt siktet. Høyere påtale har kompetansen til avgjøre saken for disse, står det i pressemeldingen.

Videre skriver Øst politidistrikt at de fortsatt venter på svar fra en del av de tekniske undersøkelsene som er gjort, og at at det skal gjøres flere avhør for å få et bedre bilde av hendelsesforløpet.

Flyttet inn samme dag

Det var ved halv ett-tiden natt til søndag 1. august at politiet ble varslet via AMK om at en mann var blitt utsatt for en alvorlig voldshendelse i en bolig på Fjellhamar i Lørenskog kommune.

Kort tid senere fikk politiet stadfestet at mannen var død.

Drapet skal ha skjedd i forbindelse med en bursdagsfest. Etter det TV 2 forstår skal det ha oppstått en uenighet eller en krangel forut for drapshandlingen, men det er ikke kjent hva som var tema for denne.

Den drapssiktede skal, ifølge TV 2s opplysninger, ha flyttet inn samme dag som drapet skjedde.