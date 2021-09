Professor mener smitteøkningen er «usedvanlig ubehagelig»: – Vi må gjøre noe

Professor mener særlig to ting må gjøres for å bremse det han beskriver som en «usedvanlig ubehagelig» smitteøkning. – Vi må bekjempe alvorlig sykdom, ikke en forkjølelse, sier vaksineforsker.

En rekke kommuner melder om høy smitte og et utfordrende smittesporingsarbeid.

Det siste døgnet er det registrert 1796 koronasmittede i Norge, som er det høyeste tallet på ett døgn så langt under pandemien.

– Det vi ser nå er en usedvanlig ubehagelig smittekurve, som går rett opp, sier Ørjan Olsvik, som er professor i medisinsk mikrobiologi til TV 2.

Han mener det er på høy tid å sette inn tiltak for å bremse utviklingen.

– Jeg tror situasjonen blir tatt på alvor, men jeg venter stadig på tiltak. Vi kan ikke bare ta noe alvorlig, vi må også gjøre noe, sier Olsvik.

Økende innleggelsestall

Olsvik mener det er helt naturlig at vi får en smitteøkning blant unge og unge voksne nå, ettersom vi gikk inn i høsten nesten uten restriksjoner.

– Det er helt klart det blir spredning når unge får møtes på skolen og etter, og deretter går hjem til foreldrene sine. Smitten sprer seg i befolkningen hvor flest er uvaksinert, og det er derfor vi får en så ubehagelig kurve, sier han.

GREP: Professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik, mener det er på tide at helsemyndighetene tar grep. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

Innleggelsestallene er fortsatt forholdsvis lave, men også der har det vært en økning.

Tirsdag var 89 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på ti pasienter fra dagen før. Elleve av pasientene får respiratorbehandling, og 22 ligger på intensivavdeling.

– Etter en lang periode med lave innleggelsestall, har vi fått en økning. Både i antallet som ligger på intensivavdelingen og blant de som ligger med respirator. Jeg er ikke så redd for at vi kommer til å se mange dødsfall ettersom de eldre og syke er beskyttet. Men får vi mange syke, vil det bli flere alvorlige tilfeller også, sier Olsvik.

Klar oppfordring

Olsvik tenker særlig på at mange foreldre fortsatt er uvaksinert.

– Selv om unge og unge voksne er mindre utsatt for alvorlig sykdom, synes jeg ikke det er greit å utsette mange i den unge populasjon for smitte, og spesielt ikke foreldrene som er uvaksinert, sier Olsvik.

Olsvik mener vi må prioritere to ting for å bremse smitteutviklingen.

– Vi bør med fordel bremse åpningen og sette inn tiltak. I tillegg bør vi virkelig akselerere vaksinering av unge og foreldre, sier han.

SMITTE: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener innleggelsestallene må veie tyngre enn smittetallene. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Høy terskel for tiltak

Nordmenn gikk inn i høsten med en oppfordring om å holde avstand og ha god håndhygiene, og nesten uten nasjonale tiltak.

Det mener vaksineforsker Gunnveig Grødeland var riktig strategi.

– Vi må hindre økt grad av alvorlig sykdom og død, samtidig som vi må sørge for at befolkningen har så stor grad av frihet som mulig. Når vi har beskyttet den delen av befolkningen som er mest utsatt for å bli alvorlig syke, må man ha høy terskel for å innføre inngripende tiltak, mener hun.

Grødeland støtter synet til helsemyndighetene på at vi bør differensiere tiltak. Hun mener kommuner bør innfører restriksjoner lokalt dersom situasjonen tilsier det.

– De inngripende, nasjonale tiltakene vi har hatt, er ikke for å bekjempe en liten forkjølelse. Det var for å bekjempe at covid-19 utvikler seg til en alvorlig sykdom.

Grødeland understreker viktigheten av at vi har en høy vaksinedekning i befolkningen og at de sårbare er beskyttet. Derfor bekymrer ikke høye smittetall henne like mye lenger.

– Vi bør fokusere mest på antallet som legges inn på sykehus, mener hun.

TILTAK: Grødeland er opptatt av at tiltak skal være forholdsmessig, og at det i hovedsak er sykdomsbyrden som skal vektlegges. Foto: Frode Sunde / TV 2

Enkle virkemidler

Samtidig mener Grødeland at det er viktig å følge utviklingen over tid.

– Vi må følge effekten av vaksinen over tid. Det blir et viktig kriterium og avgjørende for hva vi bør gjøre fremover, sier hun.

For befolkningen for øvrig, mener hun at vi må huske på at selv om vi er vaksinerte, så er det mange som ikke er det. Selv om vi ikke er i risiko for å bli alvorlig syke, kan vi utvikle langtidsbivirkninger.

– Selv om man har sluppet opp på de formelle tiltakene, er det viktig å holde avstand, ha god håndhygiene og ta i bruk de enkle virkemidlene, sier hun.

Vil ikke ha effekt

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad tror smittetallene vil fortsette å øke.

TILTAK: Espen Rostrup Nakstad oppfordrer kommunene til å innføre målrettede tiltak ved behov. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi må forvente en fortsatt økning, men det er usikkert når effekten av massetesting og vaksinering vil slå inn. Det er også slik at økt testing bidrar til høyere smittetall enn før, men det betyr bare at mørketallene blir mindre, sier han.

Selv om tallene er høye, ser han ikke behovet for innføre nasjonale tiltak.

– Nasjonale tiltak rettet mot nesten tre millioner vaksinerte voksne vil ikke gi særlig stor smittereduserende effekt. Det er tiltak rettet mot barn og unge der smitten er størst som er viktigst nå inntil vi kommer i mål med vaksineringen i Norge, sier Nakstad.

I likhet med Grødeland peker han på muligheten kommunene har til å innføre lokale tiltak.

– Kommunene må bruke det handlingsrommet de har, først og fremst rettet mot de aldersgruppene som driver pandemien videre nå. Massetesting på skoler og bruk av trafikklysmodellen, for eksempel gult nivå ved behov, er noe som vi håper mange kommuner benytters seg av.