Langrennsstjerne takker russerne etter stygg ulykke

Med bare noen måneder igjen til verdenscupåpningen i Ruka er langrennsstjernene for lengst godt i gang med sesongoppkjøringen.

Hele den norske troppen har den siste uken vært på høydesamling i italienske Lavazè, og har fått selskap av både russiske og finske langrennsprofiler.

Men på den siste dagen av høydesamlingen i Italia gikk det galt for Finlands største langrennsstjerne Iivo Niskanen, skriver Aftonbladet.

29-åringen skadet seg stygt etter en kollisjon med en russisk trener.

Niskanen forteller på sin Instagram-konto at det var ned en lang bakke på rulleski det gikk galt. Han krasjet med en en fra lagledelsen i Russland, og ble kraftig forslått.

– Han så meg ikke, og kollisjonen var ikke til å unngå, skriver Niskanen, som har lagt ut flere blodige bilder av seg selv etter ulykken.

Den finske stjernen ble fraktet til sykehus etter ulykken, hvor han fikk behandling og blant annet måtte sy tre sting.

BLODIG: Niskanen blødde kraftig etter ulykken. Foto: Niskanen/Instagram

Ifølge Dagbladet er det ikke kjent hvilken russer Niskanen kolliderte med, men treneren skal ha sluppet unna ulykken uten alvorlige skader.

Etterpå sendte Niskanen en stor takk til det russiske laget og støtteapparatet.

– Tre sting og litt lim under nesen, så skal jeg kunne bli bedre igjen. Russerne hjalp meg til nærmeste sykehus, der jeg fikk den best tenkelige behandlingen, skriver Niskanen, og sender en stor takk til hele det russiske laget generelt og utøveren Anatoliy Volkov og treneren Igor Sorin spesielt for all hjelp han fikk etter den stygge ulykken i de italienske alpene.