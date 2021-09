Nattevakten om konfliktnivået før drapene: – En ordentlig krig

Den 34 år gamle nattevakten avviser at han hadde noe med hospits-drapene å gjøre, og sier han tvert om gjorde alt han kunne for å kjøle ned det skyhøye konfliktnivået blant beboerne.

58-åringen som er tiltalt for drapene på Jan-Øystein Ask Hilby (42) og Silje (29) har ved flere anledninger i retten vært svært amper mot den medtiltalte 34 år gamle nattevakten.

Selv om 58-åringen hele tiden har vært klar på at han tar på seg ansvaret for drapene, mener han nattevakten har hatt sin egen agenda for å være med og legge til rette for drapshandlingene.

Han nekter nemlig for at det skal ha vært flere på rommet da han drepte Hilby, og sier han aldri har sett at noen hugge ofrene med øks, slik det er beskrevet i tiltalen.

– Det er jeg som har vært sint i utgangspunktet, men noen andre har lagt grunnlaget for at det har gått så langt som det har gått. Noen andre har også hatt grunner til å være sint på disse menneskene, og jeg var utslagsgivende til at noen andre turde å gå et skritt lenger, sier 58-åringen.

DRAPSVÅPEN: Dette mener politiet er en av øksene som ble brukt til å drepe Hilby og Silje. Foto: Politiet.

Dette mener politiet skjedde

Helgen da drapene skjedde på hospitset i Bergen, skal 58-åringen ha vært lyn forbannet på Hilby og Silje fordi de ikke hadde betalt tilbake penger de skyldte ham.

Dette skal være årsaken til basketaket som skjedde mellom 58-åringen og Hilby på rom 305, kl. 22.00 den aktuelle lørdagen.

Senere på natten, en eller annen gang etter kl. 03.00, mener politiet at 58-åringen kom tilbake sammen med den 34 år gamle nattevakten og en 24 år gammel mann som skulle holde vakt.

Ifølge tiltalen hadde nattevakten skrudd av overvåkningskameraene, gjort klart en bøtte med kniver, øks og kjeledresser, og låst opp døren til rom 305 der Hilby og Silje befant seg.

Deretter skal de ifølge politiet ha begått drapene i tospann.

ETTERFORSKNING: Politiet jobber på åstedet ved hospitset i Bergen, bare to dager etter drapet 12. januar 2020. Foto: Marit Hommedal

Hevder han prøve å roe partene

Dette bestrider både 58-åringen og nattevakten i retten. Førstnevnte mener han var alene på rommet med kniver.

Nattevakten avfeier alle anklagene som absurde spekulasjoner, og sier han først møtte på gjerningsmannen etter drapene.

– Hvordan er det mulig at han (58-åringen) har et så uriktig bilde av hva som har skjedd?, sier nattevakten.

Han nekter også for å ha gjort klar en bøtte med kniver, øks og kjeledresser i forkant av drapet.

34-åringen forklarer at han i dagene før mordene fikk nyss i at det var en konflikt mellom 58-åringen og paret Jan-Øystein og Silje. Han forteller at han prøvde å roe ned begge partene, og at han rådet det yngre paret om å kontakte politiet og flytte ut av hospitset.

– Hvorfor skulle jeg plutselig snu 180 grader og tillate ham (58-åringen) å drepe dem? Det er meningsløst og absurd, sier 34-åringen.

DRAPSSTEDET: I dette kommunale hospitset i Bergen skjedde drapet. Foto: Kåre Breivik / TV 2

«Ordentlig krig»

Nattevakten forklarer at han generelt var redd for å la folkene på hospitset være alene, av frykt for at de skulle drepe hverandre.

Han hadde hørt rykter om at det var en konflikt rundt tilbakebetaling av penger, og beskriver konfliktnivået på et tidspunkt som «en ordentlig krig».

Selv sier 34-åringen at han hadde jobbet fire strake uker som nattevakt på hospitset, og at han hadde skyhøyt stressnivå som følge av dette.

Ifølge ham selv var han ikke til stede da drapene skjedde, og traff først på 58-åringen i etterkant.

– Han sto enten naken eller bare med truse på, og var helt våt av enten dusjing eller svette. Jeg husker at han var veldig ruset og veldig sint, og at han så veldig farlig ut. Dette var første gang jeg fikk høre fra ham at disse folkene var døde, sier 34-åringen.

FUNNSTED: Her ved Osavatnet nær Gullfjellet ble liket av de to avdøde funnet, mandag 13. januar 2020. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Jeg var en idiot

Det psykologiske stresset av alle ukene på jobb og hendelsen som skjedde drapsnatten skal ha gjort at han røykte marihuana, og hjalp såvidt til med å rydde rommet der drapene skjedde.

Selfie-videoen han tok der avdøde vises, skulle ifølge 34-åringen være til hjelp for politiet.

– Jeg kan stilles til ansvar for min innmari dumme oppførsel, og at jeg var en idiot. Men jeg kan aldri akseptere så absurde og usanne anklager. Jeg visste aldri at han (58-åringen) faktisk skulle drepe dem, sier han.

Angående videoen fra overvåkningskameraene, sier nattevakten at han hjalp politiet med å kopiere over det de hadde. Dette skal først ha bydd på problemer fordi harddisk-systemet på hospitset skal ha vært av en gammel type, men løst seg etter hvert.

Politiet mener han skrudde av systemene før drapet skjedde, slik at det aldri ble fanget på film.

Den 34 år gamle nattevakten rakk kun å forklare seg innledningsvis på rettens tredje dag, og vil fortsette med sin redegjørelse onsdag.