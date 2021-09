eHelt nye Volvo C40 er lillebroren til en av de store norske bilsuksessene det siste året. Nemlig elbilen og kompakt SUV-en Volvo XC40 Recharge. En bil som slår svært godt fra seg på salgsstatistikkene.

C-en i betegnelsen står for Coupe og den primære forskjellen mellom C40 og XC40 er taklinjen. På C-modellen skrår denne nedover mot bilens bakstuss. Resultatet er et klart mer sporty, elegant og tøffere uteseende som skiller seg litt ut.

Ulempen er mindre bagasjeplass. Denne reduseres fra 452 liter i XC40 til 413 liter i C40. Også takhøyden i baksetet er skadelidende av det med sporty designet.

Vi fikk prøvesitte og med 192 centimeter på strømpelesten, er det ikke mulig å sitte oppreist her, på samme måte som i XC40. Vi prøvde begge, og forskjellen er vesentlig.

Interiøret kjennes igjen fra XC40, men ratt og girvelger er nytt. C40 leveres kun med vegansk interiør og ikke skinn.

Volvo gjør det enkelt

På plass bak rattet, som for øvrig er nytt, er det derimot ikke noe problem med takhøyden i det hele tatt. Her er plassen god.

Utover dette med takhøyden bak er de to bilene like innvendig, med unntak av det nevnte rattet, en ny girvelger og nye dekorlister med mønster inspirert av høydekoter på et kart og med bakgrunnsbelysning.

Med det samme vi er inne i bilen, kan det også nevnes at Volvo som et ledd i sine bærekrafts-mål kun tilbyr skinnfritt interiør, i to varianter, i C40. De tilbyr også to typer gulvtepper; sort og blått.

Volvo har i det hele tatt gjort det veldig enkelt. Bilen finnes kun i én velutstyrt variant. Det finnes innen tilleggspakker. Man har tre tilvalg på ekstrautstyr. Det er tonede vinduer (3.360 kr), 20-toms hjul (5.200 kr), 19-tom er standard. Og til slutt tilhengerfeste (9.520 kr).

Apropos tilhengerfeste: C40 kan trekke tilhenger på inntil 1.800 kilo. Det er 300 kilo mer enn XC-varianten, men sistnevnte vil også kunne trekke de siste kiloene fra 2022-modellen. Taklasten kan være på maksimalt 75 kilo.

Les også: Var med en liten stund, men nå er dieselmotoren borte i XC40

Dette bilder viser i grunnen det aller, aller meste av forskjellen på XC40 og C40.

Bygger på XC40

C40 er strengt tatt en ny variant av XC40. Det er derfor neppe noen stor overraskelse at de også deler teknikk. De bygger på samme plattform, har samme batteri på 75 kWt og samme motorisering.

I praksis vil det si to elmotorer på 150 kilowatt på henholdsvis for- og bakaksel. Altså firehjulsdrift. Den samlede effekten er 300 kW /408 hestekrefter og dreiemomentet er på 660 Nm.

Dermed blir ytelsene også like. 0-100 km/t gjøres unna på kjappe 4,9 sekunder, mens toppfarten er 180 km/t, slik som i alle andre nye biler fra Volvo.

Når det gjelder rekkevidden derimot, er det en ørliten forskjell. Det kommer av at coupemodellen har litt lavere luftmotstand. Den har dermed en oppgitt rekkevidde på 420 kilometer, mot 417 på XC-varianten. Strømforbruket er av fabrikken oppgitt til 18,8 kWt. Den kan hurtigladen på inntil 150 kW.

Bakkeklaringen på de to er også den samme, på 17,6 centimeter, mens den totale høyden er syv centimeter lavere på C40. De øvrige målene er så og si identiske. Det er snakk om noen millimetere i forskjell. Blant annet fordi C40 har en støtfanger med litt annerledes design foran. Grillen er også litt endret, her er «rammen» rundt fjernet.

Les også: Elbiler går kortere og lader saktere: Nå vil NAF rydde opp

Ny karosseritype krevde nye baklamper, selvfølgelig med LED-teknologi.

Godt utstyrt

En viktigere nyhet er at denne også har nye om mer avanserte frontlykter med 84 individuelle LED-pærer, som skal kunne blende ut for fem motgående kjøretøy samtidig. Dette er den første Volvoen med disse lyktene. Også baklyktene er helt nye for denne modellen og med LED-teknologi.

Vi opplever at bilen helt klart ser bedre og tøffere ut i virkeligheten enn på bildene vi har sett av den. Den ser ganske frisk ut.

Vi nevnte at bilen er godt utstyrt. Varmepumpe, glasstak, Harman Kardon stereo, 360-graders parkeringskamera, elektriske seter begge sider, med minne på førersete, for å nevne det viktigste.

En litt pussig detalj er at nye C40 leveres på M+S-dekk, såkalte helårsdekk. Disse dekkene er lovlige på vinteren også, men Volvo-forhandlerne vil tilby vinterdekk tilpasset norsk og nordisk vinter. Hvilket nok er lurt.

Les også: Byfolk vil ha elbil – i distriktene går det mye tregere

Se alle bildene av nye Volvo C40 Recharge her: Les mer

Selges kun på nett

Dette er den første bilen fra Volvo som kun vil finnes som elbil. Den vil også bare kunne bestilles over nettet, men en Volvo-forhandler hjelper deg gjerne med det.

Prisen er på 545.000 kroner. Frakt og levering kommer i tillegg. Vi du abonnere på bilen er prisen på fra ca. 6.900 kroner i måneden.

Bilen skal bygges på Volvos fabrikk i Gent i Belgia. Produksjonen starter i månedsskiftet september/oktober og de aller første kundenr får bil før nyttår, om alt går etter planen. Hovedleveringene vil bli på nyåret.

Bilen er en nisjemodell og Volvo regner med at SUV-varianten fortsatt vil bli stor-selgeren i 40-serien. Herregårdsvogner og SUV-er er jo liksom det Volvo har vært kjent for. Den siste coupéen herfra ble strøket fra modellpaletten i 2013, da produksjonen av C70 ble stoppet.

Men nå får Volvo igjen en bil for de som vil skille seg litt ut.

Vi kommer tilbake med test og kjøreinntrykk av modellen så snart testbiler blir tilgjengelige.

Les også: Volvo kutter prisen med 100.000 kroner på ny modell

Video: Se video av nye Volvo C40 Recharge her