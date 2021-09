Taliban lover å stanse IS-angrepene i Afghanistan

En talsmann for Taliban sier de skal slå hardt ned på IS-angrep, og forventer at slike angrep tar slutt nå som utenlandske styrker har forlatt landet.

– Vi håper de afghanerne som påvirkes av IS, gir opp sine operasjoner når de ser at det dannes en islamsk regjering, uten utenlandsk tilstedeværelse, sa Zabihullah Mujahid i helgen.

– Hvis de skaper en krigssituasjon og fortsetter sine operasjoner under en islamsk regjering, skal vi ta oss av dem, sa han.

Et massivt terrorangrep utenfor flyplassen i Kabul forrige uke som IS påtok seg ansvaret for, kostet livet til minst 100 mennesker som håpet å komme seg ut av Afghanistan, samt 13 amerikanske soldater.

Irriterer Taliban

Men gjengjeldelsesangrepene som USA utførte mot IS-stillinger i dagene etter angrepet, har likevel irritert Taliban kraftig.

Pentagon sier at de gjennomførte et droneangrep mot en bil fra IS som var fullpakket med eksplosiver og på vei mot flyplassen. Siden er det rapportert at ti sivile ble drept i angrepet.

– De hadde ikke tillatelse til å gjennomføre slike operasjoner. Vår uavhengighet må respekteres, sa Mujahid.

Evakueringen av titusener av utlendinger og afghanere som ikke føler seg trygge under Taliban, ble avsluttet sent mandag kveld, samtidig med den endelige tilbaketrekningen av amerikanske soldater.

IS kritisk til avtale

IS har vært svært kritisk til avtalen om tilbaketrekning mellom Taliban og USA i fjor, der Taliban ga USA visse sikkerhetsgarantier.

I en kommentar etter at Kabul falt til Taliban, anklaget IS Taliban for svik mot jihadistene og lovte å fortsette kampen, ifølge amerikanske Site, som følger kommunikasjonene til de militante bevegelsene.

Da Taliban slapp løs alle fangene i det ene fengselet etter det andre under offensiven i sommer, slapp også mange krigserfarne IS-krigere fri, noe som nå framstår som en strategisk feil.

Selv om begge gruppene er beinharde og militante sunnimuslimer, er det forskjeller mellom dem både når det gjelder religion og strategi, men begge hevder å være jihads sanne representanter.

I de siste årene har de afghanske og pakistanske delene av IS stått for noen av de grusomste terrorangrepene i de to landene. Sivile er massakrert ved moskeer, skoler, på offentlige plasser og til og med i sykehus.

Forbereder regjering

I intervjuet med AFP sa Mujahid at en regjering vil bli kunngjort om ikke lenge.

– Det er viktig med en regjering. Men det krever tålmodighet. Vi holder møter for å danne en regjering på ansvarlig vis, sa han.

Banker, offentlige kontorer og andre offentlige etater har stort sett vært stengt siden Taliban tok over, og ansatte hindres adgang.

Det har ført til kraftig fall for den afghanske valutaen.

Taliban har lovet å bedre landets økonomi, men det krever at landet får bistand, noe det ikke er noen garantier for.

(NTB)