Norge evakuerte 860 afghanere fra Kabul: – Setter systemet på prøve

De siste to ukene har Norge evakuert 1100 personer fra Kabul i Afghanistan.

Av de 1100 personene er 860 afghanske evakuerte. Det opplyser UDI på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Disse er evakuert fra Afghanistan Norge hentet ut 860 afghanere i evakueringen fra flyplassen i Kabul, opplyser UDI. 28 av dem er barn uten foreldre. 676 afghanere har fått status som kvoteflyktninger etter innspill fra Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet: 63 ansatte ved ambassaden med familier

513 personer tilknyttet Forsvaret med familien

28 barn uten foreldre

72 menneskeretts- og sivilsamfunnsforkjempere Det er også evakuert rundt 150 afghanere som har en familierelasjon til norske statsborgere. I tillegg er det 30 afghanere som hadde ulike oppholdstillatelser fra før, viser foreløpige tall fra UDI.

Dette skjer med barna

470 av de evakuerte er barn, hvorav 28 av er enslige.

– Disse barna er i en veldig krevende situasjon og har behov for tett oppfølging, sier direktør i Bufdir, Mari Trommal under pressekonferansen onsdag.

Direktør i Bufdir (Barne-, ungdoms- og familieetaten) Mari Trommald. Foto: Vidar Ruud/NTB

Barne- ungdoms- og foreldreetaten jobber med å sikre at de enslige barna får et trygt tilbud i Norge.

– Når det ankommer et større antall barn er det helt klart at det setter systemet vårt på prøve, sier direktøren.

Av sikkerhetsmessige hensyn vil ikke Bufdir opplyse hvor barna befinner seg. Trommal sier barna har vært gjennom en svært krevende situasjon, og at det umiddelbare arbeidet nå går ut på å sikre barnas akutte behov og sikkerhet. I tillegg jobber Bufdir med å ivareta de enslige barnas langsiktige behov, for å sikre at de også får en trygg situasjon i fremtiden.

– Det er mange som har vært bekymret for hvordan disse barna har det og som vil hjelpe til, og til dem sier vi tusen takk, sier Trommal.

Av de 28 enslige barna, har politiet identifisert den siste tiden identifisert fem av dem.

Jobber med bosetting

Der hvor Bufdir arbeider med barna som har ankommet Norge, jobber Integrerings- og mangfoldsdirektoratet med fordeling og bosetting av flyktningene.

Generaldirektør Libe Rieber-Mohn forteller at flyktningene vil bosettes i kommuner med gode integreringsløsninger og utdanningsmuligheter.

– Vi har stor tro på at vi i samarbeid med kommunene vil kunne bosette den gruppa som skal bosettes. Vi opplever et veldig godt samarbeid med kommunene, sier Rieber-Mohn.

Hun forteller at 210 kommuner på kort varsel har takket ja til å ta imot flyktninger. Allerede har 30 kommuner tatt imot 335 flyktninger, og myndighetene ber flere kommuner om å følge etter.

Flere fortsatt igjen

Mandag landet det siste flyet med norsk personell på Gardermoen, og med det tok den norske operasjonen i Afghanistan formelt slutt. Evakueringen stanset fredag, og på det tidspunktet var det fremdeles norske borgere igjen i landet.

– Det er urealistisk nå å gi håp om at det finnes en rask løsning for de som nå ikke har kommet seg ut, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide til Aftenposten den gang.

Myndighetene bekreftet samtidig at enkelte av de som fikk tilbud om å bli evakuert, takket nei.

Artikkelen oppdateres!