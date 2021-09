Store uenigheter om munnbind

Smittetallene blant barn og unge i Florida har skutt i været etter at skolene startet igjen. Det har skapt stor munnbind-debatt blant foreldre, lærere, myndigheter og eksperter.

Deltavarianten av koronaviruset sprer seg lynraskt i Florida. Flere barneleger i delstaten kommer med samme beskjed: Delta-varianten sprer seg fortere, den gjør mange av barna sykere, og fram til den avtar, bør skoler innføre munnbindpåbud, skriver AP News.

– Munnbind reduserer definitivt smittespredningen blant barn, sier Chad Sanborn, som er spesialist på smittsomme sykdommer ved Palm Beach Children's Hospital.

Selv om andelen barn som dør eller legges inn på sykehus som følge av koronaviruset fortsatt er lav i forhold til de totale tallene, er det langt flere barn som blir rammet nå enn det var tidligere i pandemien.

Hver dag blir omtrent 60 barn lagt inn på sykehus i Florida. I slutten av juni var det daglige tallet rundt fem.

– Etter hvert som tallene vokser, vokser frustrasjonen og det gjør vondt i hjertet vårt hver dag, sier Dr. Shelly Collins ved Florida Shands Childrens Hospital til AP.

Den store økningen i smittetall og alvorlige sykdomsforløp har kommet etter skolene startet igjen i august. Flere amerikanske skoler innfører påbud om bruk av munnbind på skolen.

Fryser midler

Floridas guvernør, Ron DeSantis, mener det bare er foreldrene selv som skal bestemme hvorvidt barna deres skal bruke munnbind på skolen eller ikke. Han har tidligere nektet skoler å innføre munnbind-krav for elver og ansatte.

Myndighetene i Florida har begynt å fryse midler til skoledistrikter som går i mot forbudet.

Det skjer til tross for at en domstol i forrige uke slo fast at forbudet er i strid med grunnloven. Saken ble behandlet i domstolen etter at en gruppe foreldre gikk til søksmål mot guvernørens beslutning.

MUNNBIND: Elever ved Barbara Coleman Senior High School med munnbind i timen. Myndighetene i Florida har begynt å fryse midler til skoledistrikter som går imot guvernør Ron DeSantis' forbud mot munnbindpåbud. Foto: Marta Lavandier / AP / NTB

Mandag kunngjorde Richard Corcoran, som har øverste ansvar for delstatens utdanningsmyndigheter, at midler til fylkene Alachua og Broward blir holdt igjen. Midlene vil være fryst fram til skoledistriktene retter seg etter forbudet mot munnbindpåbud.

Vickie Cartwright, som er fungerende leder for skolestyret i Broward, sier i en uttalelse at skolestyret mener de følger loven.

– Helsen og sikkerheten til studentene, lærerne og de ansatte er fortsatt vår fremste prioritet. Derfor kommer vi til å fortsette med et påbud om bruk av munnbind, i viten om at fakta er at de bidrar til å minske spredningen av Covid-19 i skolene våre, sier hun i en uttalelse.

Skolestyrene var de to første av ti som innførte munnbindkrav for alle elever, med mindre de har medisinske årsaker for å slippe. Mer enn halvparten av elevene i Floridas offentlige utdanningsinstitusjoner er omfattet av påbudet.



DeSantis, en republikaner som mange tror posisjonerer seg for å stille som kandidat i presidentvalget i 2024, har i flere uker truet med økonomiske straffetiltak mot skoler som krever at elevene bruker munnbind. President Joe Biden har sagt at skolene vil kompenseres med føderale midler.

Floridas republikanske guvernør Ron DeSantis har ikke myndighet til forby påbud om munnbind i skolene, slo en domstol i Florida fast i forrige uke. Likevel straffes skolestyrer som har innført påbud. Foto: Marta Lavandier / AP / NTB

Granskes for forbud

USAs utdanningsdepartement skal granske forbud mot påbud om munnbind i fem delstater, fordi forbudet kan være diskriminerende mot elever med helseproblemer.

I de fem statene Iowa, Oklahoma, South Carolina, Tennessee og Utah, alle republikansk-styrte, er det også innført forbud mot å påby at elever og lærere bruker munnbind i skolen.

Undervisningsdepartementets kontor for borgerrettigheter mener at forbud kan diskriminere mot elever med funksjonsnedsettelser eller andre helseproblemer, og hindre dem i å gå trygt på skolen.

– Det er uakseptabelt at politiske ledere setter politikk over elevenes helse og rett til undervisning, sier utdanningsminister Miguel Cardona.

Biden-administrasjonen har den siste tiden trappet opp kampen mot republikanske politikere som mener at bruk av munnbind til beskyttelse mot koronaviruset må være et personlig valg.

Departementet har ikke startet gransking av delstater der et slikt forbud er opphevet av domstoler, som Florida, Texas, Arkansas og Arizona.

Høye smittetall

Deltavarianten av koronaviruset, som er mer smittsom enn den opprinnelige alfa-varianten. Det har ført til høy smitte og rekordhøye tall for sykehusinnleggelser i Florida siden skolene startet opp igjen.

I midten av august ble det registrert mer enn 21.000 nye smittetilfeller hver dag, opp fra rundt 8.500 en måned i forveien.

Antallet innlagte pasienter har imidlertid sunket med rundt 8 prosent den siste uka.

Til nå har nærmere 40 millioner amerikanere blitt smittet av koronaviruset siden starten av pandemien. 640 089 personer har dødd som følge av det, viser en oversikt fra Johns Hopkins University.