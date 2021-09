Frykter økt smitte etter orkanen Ida

I kjølvannet av den tropiske stormen «Ida» er eksperter bekymret for at koronasmitten vil øke. Louisiana rapporterte om høye smittetall allerede før stormen inntraff.

Da solen stod opp over Louisiana mandag morgen var orkanen Idas ødeleggelser et faktum.

Orkanen traff Louisiana samtidig som staten kjempet mot sin største smittebølge til nå. Delstaten sliter med lave vaksinasjonstall kombinert med et høyt smittetrykk.

– Pandemien vil sannsynligvis bli verre. Vi har mye smitte i sørøst-USA, forteller Dr. James McDeavitt, visepresident og dekan ved Baylor College of Medicine i Houston.

Mange av innbyggerne i de hardest rammede områdene samles sammen i trange tilfluktsrom, eller sitter fast i hjemmene sine uten umiddelbar tilgang til testing eller annen medisinsk behandling.

STRØMLØS: Strømleverandøren Entergy anslår at det kan ta flere uker før strømnettet er som før. Foto: Steve Nesius / Reuters

Eksperter sier at Covid-19 uten tvil vil spre seg raskt i de kriserammede områdene, melder NBC News.

Økt risiko for smitte

Dr. Hugh Cassiere ved North Shore Universitetssykehus i New York forteller at menneskene som har søkt tilflukt i tilfluktsrom har økt risiko for smitte:

– Under en storm kan du ikke holde vinduer og dører åpne. Det skaper et miljø der du ikke bare er innendørs, men du har også stillestående luft. Det fører til lettere overføring av luftveisinfeksjoner, som delta-varianten av Covid-19, sier han til NBC News.

Guvernør i Louisiana, John Bel Edwards, beskriver situasjonen som «svært utfordrende», og erkjenner at det er vanskelig å reagere på en orkan under en pandemi.

PANDEMI OG EKSTREMVÆR: Guvernør John Bel Edwards taler til orkanofre i St. John menighet. Foto: Hilary Scheinuk / The Advocate via AP, Pool

Staten skal nå forsøke å evakuere inn på hotellrom så raskt som mulig for å redusere kontakt som kan fremme spredningen av viruset.

Statlige tjenestemenn ber også tilfluktsrom om å iverksette andre avbøtende tiltak, inkludert bruk av munnbind og hurtigtester.

Flere sykehus rammet av uværet

Sør-Louisianas sykehus, Lady of the Sea General Hospital, som allerede var fullpakket med koronaviruspasienter ble søndag hardt rammet av den tropiske stormen. Det melder AP.

–Alle pasienter og ansatte har det bra på dette tidspunktet uten skade. Selv om sykehuset vårt har påført betydelig skade, sa sykehussjef Karen Collins i en melding videreformidlet via Facebook.

Sykehusets telefonsystem var nede.

Daglige tall for nye smittetilfeller i Louisiana gikk fra noen få hundre om dagen gjennom store deler av våren og forsommeren til tusenvis om dagen i slutten av juli.

Guvernør John Bel Edwards sa til Associated Press søndag at mer enn 2400 COVID-19 pasienter er på sykehus i Louisiana.

Portforbud i New Orleans

New Orleans innfører portforbud. Ordfører LaToya Cantrell sier det er for å hindre kriminalitet i byen, som er helt uten strøm etter orkanen Idas herjinger.

PORTFORBUD: Det innføres portforbud nattetid i strømløse New Orleans. Ordføreren sier det er for å motvirke kriminalitet. Strømmen har vært helt borte i byen siden orkanen Ida rammet søndag, og alle lys på bildet er forsynt av generatorer. Foto: Eric Gay / AP / NTB

Portforbudet trer i kraft fra klokka 20 tirsdag til klokka 6. onsdag.

Cantrell sier hun venter at strømleverandøren Entergy, som står for det meste av strømforsyningen i byen, kan få noe av strømnettet på fote igjen innen onsdag kveld.

Hun understreker imidlertid at det ikke betyr at strømmen raskt vil komme tilbake i byen. Strømnettet ble i praksis ødelagt søndag da orkanen slo inn over Louisiana som en av de kraftigste i USA noensinne.

Tidligere har det blitt anslått at det kan ta flere uker før strømnettet er som før.