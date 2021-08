Texas strammer inn valglovgivningen

Texas' delstatsforsamling vedtok tirsdag omfattende innstramminger i valglovgivningen til stor glede for forsamlingens republikanske folkevalgte.

Blant annet vil delstaten begrense timene på døgnet det er tillatt å avlegge stemme og gi mer makt til partienes valgobservatører.

Samtidig forbys mange av tiltakene som ble tatt i bruk i fjor på grunn av pandemien, blant dem valglokaler der man kan stemme fra bilen, døgnåpne lokaler og midlertidige lokaler. I tillegg nektes valgfunksjonærer å fremme bruk av stemmegivning via post, skriver New York Times.

Det blir vanskeligere for velgere som trenger hjelp, for eksempel med oversettelser, og for flere store fylker i Texas, hvor Demokratene gjør det sterkere, må det settes opp direktevideo fra opptellingen av stemmene.

Lovendringene, som synes å være drevet fram av tidligere president Donald Trumps mange påstander om fusk etter valgnederlaget i november, må bli godkjent av delstatens republikanske guvernør Greg Abbott. Dette er dog å anse som en formalitet og kan skje innen de neste dagene.

Inkludert Texas har nå 18 delstater vedtatt mer enn 30 lovforslag som i all hovedsak skal gjøre det vanskeligere å stemme.

Texas-vedtaket kommer etter en månedslang kamp fra demokratisk hold mot de foreslåtte endringene. Blant annet forlot mer enn 50 folkevalgte delstaten i juli, slik at forsamlingen ikke ble regnet som beslutningsdyktig.

