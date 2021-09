Agenten til Donny van de Beek (24) er frustrert over midtbanespillerens situasjon på Old Trafford.

Da Donny van de Beek meldte overgang fra Ajax til Manchester United i fjor, kom han med store forventninger, men suksessen har latt vente på seg.

Så langt står han kun med 1.456 minutter fordelt på 36 kamper for United.

Nå åpner van de Beeks agent, Guido Albers, opp om situasjonen.

– Jeg har forsøkt å finne en klubb til Donny. Alle kjenner til situasjonen hans. Vi har jobbet veldig hardt, men klubben har blokkert alt. Det var stor interesse fra Italia, Tyskland og England, sier han til Voetbal Inernational.

– Det er skuffende at Manchester United ikke samarbeider, sier Albers.

Ifølge Algemeen Dagblad var Donny van de Beek aktuell for et utlån til Everton, men Ole Gunnar Solskjær skal ha satt en stopper for overgangen. The Athletic hevder at verken Everton eller andre klubber har kommet med tilbud om låne.

– Manchester United så ut til å gi tillatelse for et utlån, men så gjorde de ikke det likevel. Nå har han mistet plassen på det nederlandske landslaget, men han jobber like hardt som han alltid har gjort, sier agent Guido Albers.

Solskjær har lovet at van de Beek får spilletid denne sesongen.

– Donny vet at han må fortsette å prestere og trene som han gjør, så han er klar når han får sjansen, sa Solskjær på en pressekonferanse nylig.

Manchester United har forsterket stallen med Jadon Sancho, Raphaël Varane og Cristiano Ronaldo. På overgangsvinduets siste dag ble Daniel James solgt til Leeds. Brandon Williams, Andreas Pereira og Axel Tuanzebe er lånt ut.