Tar et krafttak for likestilling

Haslum Håndball har inngått en partneravtale med UNICEF Norge som omfatter økonomisk støtte og et fokus på en fremtid der alle barn har like muligheter.

I løpet av den treårige avtalen forplikter Haslum Håndball seg til å gi et økonomisk bidrag til UNICEF Norge på 1,6 millioner kroner. Pengene vil gå til å støtte UNICEFs arbeid for barns rettigheter og for å hjelpe dem å nå sitt potensial – fra tidlig barndom til ungdom.

Tidligere i år ble Haslum Håndballklubb (A-herrer), Haslum Håndballklubb Damer (tidligere Bærum Topphåndball) og Haslum IL Håndball (barne- og ungdomsavdeling) slått sammen under merkevarenavnet Haslum Håndball.

– Vi ser på breddesiden at det er flere jenter enn gutter som spiller håndball, men vi har kun hatt eliteserielag på herresiden. Med ambisjoner om eliteserielag på både dame- og herresiden vil vi som klubb jobbe for likestilling og like muligheter til utvikling hos alle. Det samsvarer godt med målene til UNICEF. Vi er derfor svært stolte over å inngå et partnerskap med UNICEF, sier daglig leder i Haslum Håndball, Tom-Eirik Skarpsno.

SAMMEN: Haslum Håndballklubb og UNICEF har inngått et treårig samarbeid. Foto: Anja Borg / TV 2.

Haslum Håndball skal ta et krafttak for likestilling i idretten, være forbilder og inspirere bedrifter, samarbeidspartnere og andre idrettsklubber og lag på tvers av idrettsgrener til å bry seg.

– Det handler om å ta et samfunnsansvar og vise de verdiene idretten står for, og ikke minst sørge for at det er et trygt og godt miljø uansett hvem du er, sier Skarpsno.

Haslum-spillere Anette Sundal og Stian Brevik er kledd i klubbens nye bortedrakt i UNICEFs farger.

– Det at noen går foran og viser at de går foran, tenker jeg er utrolig viktig. Så får man håpe at flere slenger seg på og blir med på dette. Dette er stort av klubben, forteller Brevik.

– Det er veldig gøy at vi kan gå frem som rollemodeller i klubben med mange barn som ser opp til oss. Idretten er en stor del av hverdagen til veldig mange, så det er stort å kunne bidra, legger Sundal til.

Direktør for barns rettigheter og bærekraft i UNICEF, Kristin Oudmayer, er takknemlig for at Haslum håndball velger å forplikte seg til å støtte UNICEF’s programmer for å oppnå FN’s bærekraftsmål.

– UNICEF kjemper for en rettferdig og bærekraftig verden hvor alle barn er likestilt og får de samme mulighetene. For å vinne denne kampen, er vi avhengig av støttespillere som hjelper oss å nå barn i tide. Engasjementet og støtten fra Haslum håndball bidrar til at UNICEF får gitt flere barn hjelpen de trenger for å ha en barndom å se tilbake på, og en fremtid å se frem til, sier Oudmayer.