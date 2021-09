Her er de viktigste Deadline Day-overgangene

Se Norge-Nederland på TV 2 og TV 2 Play fra klokken 20.00.

Ved midnatt stengte overgangsvinduet.

For svært mange klubber har det vært en hektisk avslutning på vinduet.

Flere landslagsspillere har byttet klubb i løpet av tirsdagen. Ruben Gabrielsen er lånt ut fra Toulouse til FC København for resten av året, mens Stian Gregersen går til Ligue 1 og Bordeaux fra Molde med totalpakke på 20 millioner kroner.

Sten Grytebust, som var i Ståle Solbakkens første landslagstropp, havnet langt bak i køen i FC København og har gått på lån til divisjonskollega Velje.

En annen tidligere Solbakken-elev, Julian Kristoffersen, rakk å få ti minutter i Serie A får han gikk på utlån fra Salernitana til Serie B-klubben Cosenza.

Hektisk i Eliteserien

Stabæk har solgt det 16 år gamle stortalentet Antonio Nusa til Club Brugge, men har sikret seg tidligere Brann-spiller Fredrik Haugen på en kontrakt ut året. Haugen kommer etter at kontrakten med AEK Larnaka ble terminert. Inn kommer også den unge forsvarsspilleren Ivan Mesik fra Nordsjælland.

Bort fra Nadderud-klubben går Emil Jonassen (Odd), Jonas Vatne Brauti (KFUM Oslo) og Uche Great Sabastine (tilbake til Kano Pillars etter lån).

Mjøndalen får ikke med seg Sondre Solholm Johansen i høstens bunnkamp, for midtstopperen har fullført sin overgang til skotske Motherwell. Inn som erstatter kom svenske Daniel Janevski fra Degerfors. Herman Kleppa er også klar for Mjøndalen etter å ha kommet fra Raufoss tirsdag kveld.

Odd har forsterket angrepet med Milan Jevtovic på treårskontrakt fra AGF og Sander Svendsen på lån fra OB ut sesongen, samt Jonassen fra Stabæk.

Sandefjord har fått inn venstreback Ian Smeulers fra Feyenoord og den klubbløse spissen Chuma Anene.

Brann har frigitt Kristoffer Barmen, som har blitt snappet opp av Aalesund. Ut fra Brann Stadion forsvinner også Thomas Grøgaard, som er ny spiller i Strømsgodset. Drammenserne solgte Nico Mickelson og Mikkel Maigaard til henholdsvis Odense og Sarpsborg 08 i løpet av Deadline Day.

Kun utlån for Liverpool

Manchester United og Ole Gunnar Solskjær fullførte signeringen av Cristiano Ronaldo. Det åpnet for et salg av Daniel James til Leeds. Hos erkerival Liverpool gikk det roligere for seg, men Rhys Williams og Sheyi Ojo gikk på utlån til henholdsvis Swansea og Cardiff.

Everton og Rafa Benítez sikret Salomón Rondón på en toårskontrakt. Samtidig sendte de angriperen Moise Kean ut på et to år langt lån til gamleklubben Juventus. Tidligere på dagen kunne Liverpool-klubben se at en av deres tidligere flopper Nikola Vlasic, får en ny sjanse i Premier League etter at West Ham kjøpte kroaten fra Spartak Moskva. Den samme veien tar også Alex Kral på et sesonglangt lån.

Chelsea betalte rundt 40 millioner kroner for å hente Atlético Madrids Saúl Ñíguez på et sesonglangt lån med opsjon på å kjøpe den spanske landslagsspilleren for om lag 400 millioner kroner. De lånte også ut Ethan Ampadu til Serie A-klubben Venezia.

Arsenal hentet den allsidige japanske forsvarsspilleren Takehiro Tomiyasu på fra Bologna for om lag 200 millioner kroner. Samtidig lot de Héctor Bellerín dra ut på lån til Real Betis. Reiss Nelson blir også lånt ut til nederlandske Feyenoord, mens Alex Runarsson drar på lån til OH Leuven.

Erkerival Tottenham hentet også en forsvarsspiller, nemlig brasilianske Emerson Royal fra Barcelona for rundt 300 millioner kroner. Samtidig terminerte de kontrakten med høyreback Serge Aurier etter ikke å ha funnet en ny klubb for ivorianeren. De lot også midtstopper Cameron Carter-Vickers dra på lån til Celtic.

Leicester hentet driblekanten Ademola Lookman på lån fra RB Leipzig, mens de selv lot Dennis Praet dra på lån til Torino.

Også Premier League-klubbene i det lavere sjiktet hentet forsterkninger: Brighton hentet Getafes spanske venstreback Marc Cucurella for om lag 250 millioner kroner. Mens Crystal Palace kjøpte Celtic-spiss Odsonne Edouard for om lag 200 millioner kroner.

Sjokkretur i La Liga

Atlético Madrid lot ikke bare stjernen Saúl Ñíguez dra på lån til Chelsea, de hentet også hjem superstjernen Antoine Griezmann på lån fra Barcelona.

Også byrival Real Madrid forsterket på overgangsvinduets siste dag. Det ble ingen Kylian Mbappé denne gang, men stortalentet Eduardo Camavinga fra Rennes i en overgang verst om lag 300 millioner kroner.

Barcelona-fansen måtte på sin side kun se spillere forlate klubben. Høyreback Emerson Royal ble solgt til Tottenham, stjerneangriper Antoine Griezmann dro på lån til Atlético Madrid, og stortalentet Ilaix Moriba ble solgt til RB Leipzig etter at gjentatte forsøk på å fornye kontrakten med 18-åringen feilet.