Biden: Evakueringen var en suksess

President Joe Biden sier at evakueringen fra Kabul var en suksess, og at han ikke hadde noe annet valg enn å trekke USA ut.

I en tale til det amerikanske folk tirsdag, dagen etter at evakueringen var avsluttet, kalte Biden tilbaketrekningen en enorm suksess, den største luftbroen på 17 dager noensinne.

Han understreket samtidig at han er fast bestemt på å hjelpe de få amerikanerne som fortsatt er i Afghanistan, med å komme seg ut hvis de vil.

– For dem er det ingen siste frist, sa han.

Men han understreket også at han ikke hadde noe annet valg enn å trekke USA ut av Afghanistan etter avtalen som hans forgjenger Donald Trump gjorde med Taliban.

Han viste til at Trump avtalte med Taliban at USA skulle ut innen 1. mai, og at Trump ikke hadde fått noen forpliktelser fra Taliban. Tvert imot godkjente Trump at 5.000 fanger, inkludert Taliban-ledere, skulle løslates.

Valget var mellom å trekke seg ut og trappe opp krigen igjen med titusener av soldater.

– Det var valget: Jeg hadde ingen planer om å forlenge denne uendelige krigen, og jeg hadde ingen planer om å utsette en uendelig utgang, sa han.

