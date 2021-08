Offisielt: Antoine Griezmann (30) returnerer til Atlético Madrid

Du kan se alle LaLiga-kampene på TV 2 Play!

Antoine Griezmann, som har vært en av Barcelonas best betalte spillere, har gjennom hele sommeren blitt koblet med en overgang vekk fra klubben.

Nå bekrefter Atlético Madrid at Griezmann er klar for "Los Colchoneros".

🔴⚪️ #Griezback



Antoine Griezmann is back at Atleti! pic.twitter.com/CI3hT87osJ — Atlético de Madrid (@atletienglish) August 31, 2021

Ifølge overgangsguru Fabrizio Romano er det snakk om en leieavtale med en obligatorisk kjøpsopsjon på 400 millioner kroner etter sesongen.

Dermed vender Griezmann tilbake til Atlético Madrid, en klubb han spilte for i perioden 2014 til 2019. 30-åringen spilte 257 kamper i løpet av sin tid i den spanske hovedstaden, og noterte seg for 133 mål og 50 målgivende pasninger.

– Han er en klassespiller, og potensielt en spiller som kan sørge for at Atlético Madrid kan vinne LaLiga igjen. Men dette var ikke noe verken jeg eller mange Atlético Madrid-supportere hadde sett for seg eller håpet på, sier leder for den norske supporterklubben til Atlético Madrid, Alexander Larsen.

Larsen forklarer at supporterne til de rødhvite har et betent forhold til spilleren.

– En av de mest forhatte spillerne i Atlético Madrid de siste årene returnerer til klubben. Spilleren som nektet å stille på trening og forhandlet med Barcelona midt i en sesong. Det har vært et dårlig forhold etter at han dro, sier Larsen.

Atlético Madrid har fra tidligere hentet inn Rodrigo De Paul og Matheus Cunha i sommerens overgangsvindu. Nå henter de inn en tredje forsterkning.

– Det er en sånn type de har manglet. Luis Suarez kan ikke lenger spille hver eneste kamp. Griezmann er en spiller som jobber knallhardt for laget sitt. Jeg er skeptisk til at Barcelona slipper ham, sier TV 2s kommentator Endre Osnes.

VAR-rommet 2: Ronaldos hjemkomst, danseglede og bokstaven Ø

Flopp

Barcelona punget ut 120 millioner euro for å hente franskmannen i 2019, men oppholdet hans i den katalanske hovedstaden har ikke gått helt etter planen. Franskmannen kostet mye og har vært en av Barcelonas best betalte spillere, men leveransen hans har ikke stått i stil med pengene han har tjent.

– Han har nok dessverre fått et aldri så lite flopp-stempel. Mye av det skyldes skyhøye forventninger og en usaklig prislapp. Flere trenerutskiftninger, ulike konstellasjoner og spillestiler gjorde at Griezmann aldri klarte å skinne fra sin beste side, sier skribent for Blaugrana, Magnus Ingier.

TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg, peker på den prekære økonomiske situasjonen til Barcelona som en årsak til at de kvitter seg med Griezmann, som har scoret 35 mål på 102 kamper for Barcelona.

– Barcelona trenger penger, og det trenger de kjapt. Jeg tror nok en del Barcelona-supportere tenker at "nå tar vi pengene, og bygger et nytt lag". Katalanerne trenger å få frigjort lønna hans, og tenker nok at kommende sesong blir en sesong for å bygge noe nytt, utdyper Finstad Berg.