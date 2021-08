Avviser valgkampstunt: – Det handler om utviklingen for næringen

To uker før valgdagen foreslår regjeringen å lage et nytt skattesystem for oljenæringen, hvor leterefusjonsordningen og friinntekten avvikles, og blir erstattet med kontantstrømskatt.

Olje og energiminister Tina Bru (H) forstår at enkelte i oljenæringen kan føle seg tatt på sengen av endringen. Hun er likevel klar på at dette er en høring og at næringen vil få rikelig anledning til å komme med sine innspill.

– Det er under to uker til valgdagen, hvorfor kommer dere med dette nå?

– Jeg mener det er viktig at vi kommer med dette nå, fordi regjeringen har besluttet at vi skal gjøre dette. Vi måtte ta stilling til det, fordi den midlertidige skatteendringen etter hvert går ut. Da synes jeg dette er rett tidspunkt å gjøre det.

– Handler om fremtiden til næringen

Bru sier hun tror at en eventuell annonsering etter valget, også ville blitt kritisert.

– Er dette et valgkampstunt?

Dette er de foreslåtte endringene Investeringskostnader (§3b-driftsmidler) utgiftsføres umiddelbart i særskatten. Utgiftsføringen erstatter dagens avskrivninger og friinntekt. Endringen gjelder kun nye investeringer, og ikke investeringer omfattet av de midlertidige reglene. Skatteverdien av nye underskudd i særskatten utbetales i forbindelse med skatteoppgjøret. I høringsnotatet bes det om innspill om behov og forsvarlig utforming av en pantsettelsesordning for underskuddsutbetalingen. Som overgang til nye regler utbetales skatteverdien av fremført underskudd og ubenyttet friinntekt fra tidligere år, både i særskatten og selskapsskatten. Beregnet selskapsskatt gjøres fradragsberettiget i særskattegrunnlaget, og særskattesatsen økes derfor teknisk fra 56 pst. til 71,8 pst. I selskapsskatten fjernes leterefusjon og opphørsrefusjon, og underskudd vil fremføres uten rentetillegg.

– Nei, på ingen måte. Skatt er det viktigste rammevilkåret for norsk olje- og gassnæring. Det er ikke noe vi ser på som valgkampstunt. Dette handler om de langsiktige rammene for utviklingen av denne industrien. Dette er på ingen måte valgkamp, dette handler om fremtiden til næringen.

– Vil dette gjøre det mindre attraktivt for noen selskaper å lette opp ny olje?

– Nei, det er ikke et mål med dette forslaget. Vi mener dette er et bedre system som gir ro og forutsigbarhet for næringa. Vi har et mål om at det fortsatt skal være attraktivt å ha aktivitet på sokkelen og legger opp til det med dette systemet.

– Et veldig rart tidspunkt

MISFORNØYD: Frode Alfheim stiller spørsmål for tidspunktet av kunngjøringen av endringene i oljeskatten. Foto: Martin Leigland / TV 2

Oljearbeiderens fagforbund hadde ikke blitt orientert om den mulige endringen i petroleumsskatten og stiller spørsmål ved tidspunkt for kunngjøringen.

– Jeg synes dette kom veldig brått på. Det hadde vært naturlig å jobbe med etter valget og involvert industrien mer i diskusjonene., sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

– Jeg synes det er et veldig rart tidspunkt å komme med dette forslaget Midt i en valgkamp og midt i en opphetet diskusjon om Norges viktigste næring, fortsetter han.

– På høy tid

SV-leder Audun Lysbakken sier partiet lenge har etterlyst en slik ordning og at det en klar innrømmelse av at den midlertidige oljeskattepakka fra i fjor var et gigantisk feilgrep hvor fellesskapet går i minus for å bygge ut mer olje i de mest sårbare områdene.

ETTERLYSER MER: Audun Lysbakken mener Norge en produksjonsavgift på olje og gass som pumpes opp, fjerning av den feilslåtte midlertidige skattepakken som ble vedtatt i 2020, og en stortstilt satsing på det grønne skiftet. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Endelig fjernes oljeskattesubsidiene. Det var på høy tid og dette viser at det folkelige engasjementet for klimaet virker. Også de partiene som har strittet imot i lang tid kjenner på presset om å ikke lenger subsidiere olje og gass, sier Lysbakken.

Samtidig er SV lederen skuffet over at annonseringen ikke inkluderte en full stans i ny leting etter olje på norsk sokkel.

Også Naturvernforbundet er glad for endringene i oljeskatten.

KLAR TALE: Pernille Hansen mener det nye Stortinget må gjennomføre lovendringen som regjeringen nå foreslår. Foto: Naturvernforbundet

– Oljeindustrien står i dag alene om å ha et helt spesielt skattesystem der noe som er ulønnsomt for samfunnet kan være lønnsomt for oljeselskapene, altså at skattebetalerne garanterer for tap i oljeindustrien. Med denne endringen kan det ikke være sånn lenger, sier Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Samtidig mener Naturvernforbundet at de oljeskattepakka som ble innført i fjor også burde forsvunnet.

–Dessverre vil de midlertidige skatteendringene som Stortinget innførte i fjor ha virkning ut hele dette tiåret, så det burde også endres, påpeker Hansen.

Møter motstand

Frp-leder Sylvi Listhaug sier at det er uaktuelt for Frp å gi regjeringen flertall for forslaget til innstramminger i oljeskatten.

KRITISK: Sylvi Listhaug (Frp) er på sin side svært lite fornøyd med regjeringens forslag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Med dette forslaget kan jeg si med en gang at regjeringen ikke vil overleve denne budsjetthøsten om de skal gjøre det opp med oss, sier Listhaug.

– At SV og venstresiden ville stikke kjepper i hjulene og for så vidt også legge ned oljenæringen, er ingen overraskelse. Men at dette forslaget, som vil gi mindre leting, mindre verdier og færre arbeidsplasser og sender verdiene ut av landet til oljesjeiker i Midtøsten, kommer fra Høyre, er ikke til å tro, sier Frp-lederen.