Har 1.1 millioner følgere på Instagram - måtte gjøre grep etter overgang

Etter at Mathias Normann gikk fra Brighton til russiske Rostov i 2019 økte interessen for bildedelingstjenesten Instagram. Svolværingen opplevde også at flere og flere ønsket å følge hverdagen hans i Russland. Nå står han med over 1.1 millioner følgere.

– Jeg har vært flink de siste årene. Jeg har også fått en person som jobber litt for meg som hjelper meg med promotering og det å skaffe følgere. Jeg liker å holde på med det, sier Normann til TV 2 tirsdag.

Flere bilder som Normann la ut tydet på at virkelig levde det fine livet i Russland med dyre klær og luksus. Når TV 2s reporter nevner det er Normann rask på avtrekkeren med et svar.

– Jeg har fjernet litt fra Instagram for jeg må være litt mer forsiktig nå. Instagram er ikke det ekte liv. En stor del av livet mitt har vært på treningsfeltet hvor jeg har bodd på et lite rom og spilt på pc hele dagen, i tillegg til trening selvsagt. Det som blir lagt ut der er ikke livsstilen jeg har. Det er også tunge kvelder med tårer, svette og blod, men det er det jo ingen som legger ut.

– Hvorfor må du være mer forsiktig nå?

– Det er mediabiten i England som gjør at jeg tenker at jeg må roe det litt ned, smiler 25-åringen.

Han forteller at han ikke prøver å skille seg ut. Han forklarer det heller med at han prøver ut ting for å se om han liker det, men om det er ting han ikke liker å gjøre så bedriver han det heller ikke.

En person han har funnet tonen med, og som han selv har opplevd å bli sammenlignet med, er Aron Dønnum. 23-åringen fra Eidsvoll er i disse dager på landslagsoppdrag sammen med Normann.

- Jeg liker ikke å bli sammenlignet, men ja vi har funnet tonen. Det var vel tatoveringer og farging av hår som først ble lagt merke til. Det er egentlig veldig tilfeldig, svarer Normann på spørsmål om klikken mellom den norske duoen.

Nå ser Normann fram til onsdagens møtet med Nederland og de resterende kampene under dette landlagsoppholdet. Normann har fortsatt til gode å spiller under Ståle Solbakkens ledelse ettersom han ved tidligere anledninger ikke har vært tilgjengelig på grunn av skader.

– Det skal klinkes til så det synger i stolene. Jeg gleder meg veldig og har troen på prosjektet til Ståle. Det ser ut som en gjeng med masse energi her og vi er alle sammen klare.

– Hvordan ser du på mulighetene for å slå stjernene fra Nederland?

– Stjerner eller ikke stjerner... om vi gjør de tingene vi har pratet om å gjøre så har vi kjempegode muligheter til å slå Nederland.