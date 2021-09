Louis van Gaal til TV 2: – Haaland kan drepe motstanderen med ett skudd

Virgil van Dijk var lite snakkesalig om Erling Braut Haaland og Norges landslag da midtstopperkjempen møtte til pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Da TV 2 møtte Liverpool-stjernen tirsdag kveld på hotellet Nederland bor på i Oslo hadde han derimot få problemer med å si sin mening om Norges superspiss.

– Vi er fullstendig klar over at Norge har gode spillere, blant annet en spiss av verdensklasse. Vi er også klar over at en god spiss er suspendert (Alexander Sørloth), det er gode nyheter for oss, men dårlige for Norge, sier van Dijk til TV 2.

Virgil van Dijk og Erling Braut Haaland møttes i 2019 da nordmannen spilte for RB Leipzig. Etter dette har Haaland omtalt nederlenderen som verdens beste midtstopper. Noe han gjentok under mandagens pressekonferanse.

Da beskrev han van Dijk slik:

– Han er rask, sterk og «grævla» smart, og det er tre viktige ting du må ha, sa Haaland.

I NORGE: Tirsdag kveld landet det nederlandske landslaget i Norge. Foto: Magnus Kaslegard/TV 2

– Han kan bare bli bedre og det er skremmende for mange forsvarere

På spørsmål fra TV 2 om hvordan han vil beskrive Haaland svarer Virgil van Dijk følgende:

– Nesten det samme som han sa, sier nederlenderen til TV 2, før han ler og legger til:

– Hans alder, hans størrelse, han er så rask. Han er en komplett angrepsspiller. Han kan bare bli bedre og det er skremmende for mange forsvarere. Det er ingen tvil om at han er en av verdens beste spisser for øyeblikket, og det burde Norge være veldig glad for, sier midtstopperen.

Han vil ikke røpe om han har snakket med sin gode venn, tidligere landslagskaptein Stefan Johansen. Men innrømmer at han ba Johansen om å ikke henge landslagsdrakten på knaggen tidligere i år.

Stefan Johansen har tidligere til TV 2 forklart hvordan han endte opp som bestevennen til van Dijk. Det startet med at nederlenderen var Johansens sjåfør til Celtics treninger, og etter hvert utviklet deg seg til at også spillernes kjærester ble gode venner.

Virgil van Dijk var blant annet tilstede da Johansen giftet seg i Bodø i 2017, og duoen har også vært på flere ferier sammen.

– Stefan er en veldig nær venn av meg. Dessverre ga han seg på landslaget, kanskje han ikke ville møte meg? Nei da, jeg bare tuller. Han har en fantastisk landslagskarriere å se tilbake på, og jeg mener at han ikke burde lagt opp. Det sa jeg faktisk til ham på det tidspunkter også, sier van Dijk til TV 2.

NÆRKAMP: Erling Braut Haaland og Virgil van Dijk i duell da Liverpool møtte RB Salzburg i 2019. Foto: Joe Klamar

Louis van Gaal: – Haaland kan drepe motstanderen med ett skudd

Nederland-sjef Louis van Gaal la egentlig opp som trener da han var ferdig i Manchester United i 2016. Etter at Frank de Boer fikk sparken som Nederland-sjef etter EM, åpnet det seg en ny dør for 70 år gamle van Gaal.

– De siste fem årene har vært fantastiske. Jeg må gi slipp på det nå, men å trene et fotballag er også fantastisk.

Louis van Gaal går inn i sin tredje periode som nederlandsk landslagssjef. Også han frykter Erling Braut Haaland onsdag kveld.

– Han er en fantastisk fotballspiller. Haaland kan drepe motstanderen med ett skudd, og ofte holder det at man scorer ett mål.

I Norges trenerteam befinner britiske Andrew Findlay seg. Solbakken tok ham med seg fra FC København, og han er nå analyse-ansvarlig for det norske landslaget.

Men før Findlay var i FCK jobbet han i Manchester United. Blant annet nesten to år med Louis van Gaal.

– Ja, jeg husker Andrew, sier van Gaal.

– Jeg snakket ikke veldig ofte med ham. Jeg fortalte ham om min visjon for spillerne. Jeg tror ikke han vet veldig mye om mine tanker for morgendagen, sier Nederland-sjefen til TV 2.