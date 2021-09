Hinrik (13) jublar over koronavaksine

– Då begynner vi. Alle fram!

Kommandoen gjallar gjennom den svære idrettshallen i Reykjavik. Ei lang rad med sjukepleiarar svarer umiddelbart med å trille vaksinene fram til første mottakar. Dette har dei gjort før, massevaksinering er blitt eit vanleg syn også her på Sagaøya. Men denne gongen er det kun born som skal få stikket.

Lei av karantene

– Eg gruar meg ikkje, seier 13 år gamle Hinrik Huldar Bragason. Han står utanfor i køen som strekk seg langt bakover. Faren, Bragi Thor Hinriksson (47), står ved sidan av og humrar til respons, og hintar om at sonen muligens er litt meir nervøs for sprøyta enn han seier. Men begge er overbeviste om at koronavaksina er trygg for born.

– Eg stolar på vitskapen og det forskarane fortel oss, seier Hinriksson, og legg til at dei ikkje var i tvil om at sonen skulle få vaksina då tilbodet kom.

– Det er for å styrke immunforsvaret, forklarer Hinrik.

TRYGG: Hinrik og faren, Bragi Thor Hinriksson (47), stolar på at vaksina er trygg for born. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han legg kjapt til at han håper dette også vil bety færre smittekarantener som nærkontakt.

– Kompisen min testa positivt i forrige veke, noko som betydde at eg måtte sitte i karantene i seks dagar, sukkar 13-åringen.

– Eg tar vaksina for at vi skal bli kvitt covid her på Island.

Høg oppslutning

Island har i august blitt råka av den verste smittebølga så langt i pandemien, og det trass i at over 90 % av dei over 16 år er fullvaksinerte. Sjukehusa har slitt med å halde tritt med dei mange innleggelsane.

Hinrik og familien merkar at sjukdommen snik seg stadig nærmare.

– Hinrik si storesøster testa positivt i går. Ho bur ikkje heime lenger, men likevel. Vi er begynt å bli lei av pandemien, seier Hinriksson.

På berre ei drøy veke har Island gitt 63 prosent av alle mellom 12 og 15 år minst ei vaksinedose, ifølge det islandske helsedirektoratet. Det går raskt unna i eit land med berre 360 000 innbyggjarar. Men også Finland og Danmark er godt i gang med å vaksinere dei over 12 år. Det er også fleire andre europeiske land.

I Norge har styremaktene lova ei snarleg avgjerd på om vaksina skal bli tilbydd born og unge også her.

Blant ekspertane er meiningane delte, men spørreundersøkingar tyder på at eit fleirtal av foreldrene er for.

IVRIGE UNGE: Det er høg oppslutning blant dei yngre for å få vaksina, ifølge islandske styremakter. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Vaksina frå BioNTech/Pfizer blei godkjent til bruk for born over 12 år av det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) i mai, og Moderna-vaksina blei godkjent i juni.

– Må beskytte borna

– Målet er å gi borna auka beskyttelse. Vi har indikasjonar på at også born blir sjuke av delta-varianten, seier Islands statsminister, Katrin Jakobsdottir.

Ho legg til at vaksineringa sjølvsagt er frivillig, men at ho er godt fornøgd med det høge oppmøtet blant borna.

VEDTOK VAKSINERING: Islands statsminister Katrín Jakobsdottir vedtok vaksinering av born etter råd frå landets sjefepidemiolog. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Kor viktig er vaksinering av born for å få pandemien under kontroll?

– Vår erfaring er at den høge vaksinedekninga her på Island har vore veldig viktig, særleg no med delta-varianten som har spreidd seg kraftig. For sjølv om vaksinering ikkje hindrar all spreiing av infeksjonar, så gir vaksinene svært god beskyttelse mot alvorleg sjukdom, seier Jakobsdottir.

Håper på raskare gjenopning

I Reykjaviks sentrum, der barane ligg tett, følgjer Haraldur «Halli» Anton Skulason med på vaksine-framgangen.

Haraldur «Halli» Anton Skulason er medeigar i Lebowski Bar i Reykjavik. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Eg synest det er bra at vi tilbyr vaksine til born også, iallfall ned i 12-13-årsalderen, seier han.

Han legg til at han trur det er bra både for bornas helse, men også for samfunnet for øvrig fordi det då vil bli mindre smitte totalt sett.

– Trur du dette vil føre til at samfunnet kan opne opp igjen raskare?

– Ja, det vil eg definitivt tru. Vi håper berre vi kan få leve liva våre som normalt igjen.

Han mimrar tilbake til slutten av juni og første del av juli. Då fekk islendingane ein liten smak på det normale livet. Smitten var omtrent på null, og styremaktene fjerna alle koronarestriksjonane.

Full fest - i tre veker

– Det var litt av ein fest! Men det tok berre tre veker før vi måtte stenge ned igjen, fortel Halli.

– Det var eit slag i ansiktet.

Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Dei gjeninnførte restriksjonane betyr kortare opningstider, noko som går hardt utover omsetninga.

– I helgene taper vi 60-70 prosent, seier Halli.

Han synest mest synd på dei tilsette. Han og medeigerane rakk akkurat å tilsette fleire før samfunnet stengte ned igjen.

– Det var berre: Oi, shit. Vi måtte forklare dei nytilsette at vi ikkje kunne gi dei så mykje jobb likevel. Det var veldig tøft.

Difor håper han framleis at vaksinering er vegen ut av krisa.

KLAR FOR FEST: Bareigaren gledar seg til at samfunnet gjenopnar - og håper det då vil bli permanent. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Din helvetes klovn!

Men utanfor idrettshallen, der massevaksineringa er i full gang, blir det tydeleg at vaksinering av born vekker sterke kjensler. Ein einsleg demonstrant dukkar opp ved køen og begynner å skrike til dei frammøtte.

– KJEMISK VÅPEN: Demonstranten meinar foreldrene ikkje veit kva dei vaksinerer borna sine med. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– De er i ferd med å bli sprøyta med eit kjemisk våpen, som gir blodpropp til 70 prosent!

Fleire av foreldrene tar høglytt til motmæle.

– Vi tar ansvar, kva gjer du?, ropar ei av mødrene. Fleire andre prøver å forklare at det er uakseptabelt å skremme borna på den måten.

Men demonstranten gir seg ikkje.

– De foreldre får ikkje tatt eit medvite val, ropar han!

Til slutt blir han skubba vekk av ein av fedrene, med følgande beskjed:

– Din helvetes klovn! Kom deg heim.

AMPERT: Til slutt blei demonstranten jaga vekk av foreldrene. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hinrik får med seg alt oppstyret, men lar seg ikkje skremme.

– Det der var berre rart, seier han, og brettar opp gensaren.

Føler seg tryggare

– Alle fram!, blir det ropt, og sjukepleiaren kjem trillande fram til Hinrik med vaksina liggande klar.

- ALLE FRAM! Sjukepleierane har god trening på massevaksinering også på Island. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Stikket er overstått på ein blunk.

– Oi, det der var ikkje vondt i det heile, seier 13-åringen.

Faren smiler også letta, men minner sonen på at vaksina ikkje nødvendigvis gir full beskyttelse mot smitte.

– Husk at du ikkje blir supermann av dette, seier Henriksson, og dultar borti sonen.

Men Hinrik er klar i sin konklusjon:

– Eg trur det er mykje mindre risiko for at eg får covid no, seier han, og smiler bak munnbindet.