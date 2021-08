Mæland etter møte i Brussel: – Må hjelpe afghanerne, men unngå nytt 2015

Justis og beredskapsminister Monica Mæland er klar på at Norge og EU må hjelpe Afghanistan og samtidig hindre en ny flyktningkrise

– Situasjonen i Afghanistan er svært alvorlig. Vi er enig med EU i at det nå er viktig å støtte regionen for å unngå en ny migrasjonskrise, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding tirsdag.

EU-landene er enige om behovet for å øke støtten til internasjonale organisasjoner og Afghanistans naboland for å sikre stabilitet og at den humanitære hjelpen når de med størst behov.

– Vi har ved evakueringen til Norge lagt vekt på identitetsavklaring og intervjuer av de som er kommet til Norge, både gjennom foreløpig sjekk allerede før avreise og videre prosedyrer etter ankomst. Vi må sørge for god sikkerhet og screening på yttergrensene, sier Mæland etter møtet.

Et viktig tema var også arbeidet for å hindre irregulær migrasjon og menneskesmugling.

– Jeg opplever at EU-landene er enige med Norge om at vi må hjelpe afghanerne som står i en håpløs situasjon, samtidig som vi ikke må skape urealistiske forventninger i den afghanske befolkningen om migrasjonsmulighetene til EU og Schengen, sier Mæland.

Tusenvis av mennesker er på flukt etter at Taliban tok makten i landet. De siste to ukene har Norge evakuert 1100 personer fra Kabul i Afghanistan. 470 av de evakuerte er barn, hvorav 28 av er enslige.

Tirsdag kveld kunne NRK melde at Politiets utlendingseining (PU), med hjelp fra Kripos, har klart å identifisere 25 av de 28 barna, men politiet står igjen med få spor i tre av sakene.