Satt 12 år i hemmelig fengsel uten dom – nå er han tilbake i Norge

Det har vært tvil om han i det hele tatt var i live, men tirsdag returnerte Ehsan Arjemandi til Norge, etter 12 år i fangenskap i Pakistan.

– Fysikken er dårlig, nyrene har sviktet, leveren har sviktet, men jeg overlever. Jeg er glad for at et 13 år langt mareritt er over, sier Arjemandi til TV 2 kort tid etter å ha landet på Gardermoen, i 13-tiden tirsdag.

Der ble han omfavnet av broren Mohammed Arjemandi, som har jobbet hardt for å få hentet Ehsan tilbake til Norge.

– Jeg takker og priser for at broren min er i live, og for at han har kommet tilbake, sier Mohammed Arjemandi.

– Jeg er glad for at jeg slapp ut i live, og grunnen til at jeg gjorde det, er at jeg er norsk, sier Ehsan Arjemadi videre.

HJEMME: Ehsan Arjemandi er tilbake i Norge. Foto: Kadafi Zaman/TV 2

Bortført

Den politiske aktivisten Ehsan Arjemandi, som i mange år har vært opposisjonell til pakistanske myndigheter, bodde på Bjørndalen i Oslo sammen med sin kone og deres tre barn.

Høsten 2009 dro til Pakistan på ferie.

På vei tilbake til Norge, ble han bortført av det som trolig var pakistanske etterretningsagenter.

Så sent som i 2018 mente norsk politi at den norske statsborgeren var død. Samtidig sa Utenriksdepartementet at de ikke visste hvor han var.

I forrige uke fikk bistandsadvokat Randi Hagen Spydevold plutselig beskjed om at Ehsan Arjemandi hadde blitt løslatt, i all hemmelighet.

– Løslatelsen kom overraskende. Vi har hørt rykter om dette i ett og et halvt år, men at det kom nå var helt utrolig, sier Spydevold til TV 2, tirsdag.

Vet ikke hvem som bortførte ham

Ehsan Arjemandi sier at han ikke vet hvilken etterretningstjeneste i Pakistan som bortførte ham i 2009.

– Jeg hadde alltid bind for øynene, og fikk aldri sett hvem de er. Og språket som de brukte til å prate med meg var engelsk.

Arjemandi sier at han foreløpig ikke kan gå mer i detalj om bortføringen.

Nå ser trebarnsfaren frem til å tilbringe tid med familien sin.

– Jeg har savnet sønnen min og døtrene mine. Jeg har ikke visst noe om hvor de var, eller hvilken skole de gikk på. Jeg har ikke hatt noe kontakt med omverdenen, sier Arjemandi.

– Han har vært mannen i mitt liv

Mohammed Arjemandi takker advokat Spydevold for at hun har dedikert snart 13 år av livet sitt til å få Ehsan Arjemandi hjem.

– Hun har vært den eneste som har trodd på meg, og har vært der for meg hvert eneste sekund, sier Mohammed Arjemandi.

– Han har vært mannen i mitt liv i 13 år, og jeg har aldri møtt ham, sa Spydevold om Ehsan Arjemandi kort tid før landingen.

Også Spydevold ble omfavnet av Arjemandi.

– Jeg er glad for alle som har prøvd å få meg ut, sier Ehsan Arjemandi.